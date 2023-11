Le boom du lithium en Chine menace le plateau tibétain

L'essor des véhicules électriques en Chine provoque une ruée vers le lithium sur le plateau tibétain qui risque de provoquer de graves dommages environnementaux et d'aggraver les violations des droits de l'homme, selon une étude publiée mercredi.

La Chine est le plus grand marché mondial pour les véhicules électriques, mais elle dépend jusqu'à présent largement d'autres pays pour se fournir en lithium, métal utilisé dans les batteries des véhicules électriques.

Pour réduire ses importations, Pékin a commencé à exploiter de vastes gisements du métal sur le plateau tibétain, au sud-ouest du pays, où sont concentrés environ 85% des réserves totales de lithium du pays.

Mais cette «ruée vers l'or blanc» provoque des dommages environnementaux à cause de techniques d'extraction et de traitement du minerai «rapides, bon marché et polluantes», selon un rapport de Turquoise Roof, un réseau de chercheurs tibétains.

Le groupe a utilisé des données satellitaires et des sources publiques pour cartographier l'impact de l'exploitation minière du lithium dans les zones de culture tibétaine.

Les constructeurs automobiles, comme Tesla dirigé par Elon Musk et son concurrent chinois BYD, sont «de plus en plus dépendantes de l'exploitation du lithium au Tibet», indique le rapport.

Environ 3,6 millions de tonnes de lithium se trouvent dans des gisements au Tibet et dans les provinces adjacentes du Sichuan et du Qinghai, selon des études géologiques chinoises.

Mais l'exploitation minière risque de provoquer une pollution «dévastatrice» dans des régions à la grande biodiversité et particulièrement vulnérables au changement climatique, indique le rapport.

L'exploitation d'une mine dans le Sichuan a ainsi tué des milliers de poissons dans une rivière locale et endommagé des prairies utilisées pour l'élevage.

«Les Tibétains n'ont pas leur mot à dire dans cette dernière ruée vers la richesse», déplore le rapport.

Dans un comté autonome tibétain de la province du Sichuan, le géant chinois des batteries CATL a obtenu les droits sur un terrain recélant du lithium. Mais les habitants «n'ont pas été informés que leurs pâturages étaient vendus», selon le rapport.

Les défenseurs des droits de l'homme et des gouvernements occidentaux accusent depuis longtemps le Parti communiste chinois de graves abus au Tibet, ce que Pékin dément.

Ce rapport est publié dans un contexte où la Chine cherche à renforcer ses approvisionnements en minerais essentiels face aux difficultés commerciales avec les exportateurs occidentaux.

Pékin a imposé des restrictions sur les exportations de graphite, utilisé pour fabriquer les batteries des véhicules électriques, après que les États-Unis ont restreint la vente de puces de haute technologie vers la Chine.