Le Hamas, Israël, les femmes et les filles

« Il est probablement plus dangereux d’être une femme qu’un soldat dans un conflit armé. » Patrick Cammaert, Major-général, ancien Commandant de la Force de la Mission des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUC) 1

Pour les droits des femmes du Québec (PDF Québec) est un organisme laïque, non-partisan. Dans ce conflit de guerre israélo-palestinienne d’une complexité extrême où les émotions sont à fleur de peau et exacerbées par chaque image horrible qui nous parvient d’un côté comme de l’autre, il ne nous appartient pas de nous prononcer sur les enjeux territoriaux et culturels qui déchirent ce petit coin du monde. Non seulement ce n’est pas notre rôle, mais une telle prise de position nuirait à notre mandat en divisant les femmes qui composent notre mouvement au lieu de les rallier autour des défis communs à toutes.

En tant que groupe de féministes universalistes, PDF Québec considère qu’il est vital de se rappeler que les femmes et les filles des belligérants des deux fronts actuellement en guerre font l’objet de souffrances, typiques à leur sexe, qui surgissent chaque fois qu’un conflit armé se déclenche, peu importe l’endroit dans le monde, comme nous le montre encore le Congo. Qu’importe de quel côté elle se trouve, chaque femme et fille savent pertinemment dans quelle position de vulnérabilité leur sexe les positionnera face aux hommes du camp adverse.

Il est difficile de savoir exactement ce qui se passe sur le terrain lorsque les bombes se mettent à tomber; en tant que femmes et féministes, nous savons toutefois trop bien ce que bien des hommes s’empressent d’infliger aux femmes « de l’autre camp ».

Les perdants

Nous nous devons de rappeler que ces violences, subies spécifiquement par les femmes, sont fomentées à la base uniquement parce qu’elles sont des femmes, et que ceux qui infligent ces violences aux femmes le font parce qu’ils sont des hommes. Peu importe le camp, le résultat est le même : les hommes en guerre utilisent les femmes pour faire le plus de mal possible à l’autre camp. Nous nous devons de rappeler que dans ces guerres de religions fomentées par les hommes, ce sont toujours les femmes et leurs enfants qui sont les plus grands perdants.

C’est d’ailleurs ce que dénoncent les organismes internationaux comme ONU Femmes:

« La violence sexuelle en temps de guerre est l'un des plus grands secrets de l'histoire et l'une des plus grandes atrocités du monde actuel. Souvent, la violence sexuelle n'est pas simplement perpétrée par des soldats solitaires, mais s'apparente à une tactique de guerre délibérée. La violence sexuelle déplace, terrorise et détruit des individus, des familles et des communautés entières, atteignant des niveaux de cruauté inimaginables à l'égard des femmes de tout âge, des fillettes aux grands-mères. Les survivantes souffrent d'un traumatisme émotionnel et de dommages psychologiques, de blessures physiques, de grossesses non désirées, d'une stigmatisation sociale et d'infections sexuellement transmissibles telles que le VIH. »

PDF Québec est un organisme mixte, composé de femmes de tous les horizons, dont certaines sont de culture juive, musulmane, chrétienne et même athée ou agnostique. Nous sommes solidaires de toutes nos sœurs et nous dénonçons sans aucune réserve la violence, toute la violence, des hommes, d’où qu’elle provienne.

Mélise Landry, Claire Simard, Michèle Sirois, membres de Pour les droits des femmes du Québec (PDF Québec)