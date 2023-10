Une école privée fait éclater le modèle de sport-études

Les programmes de sports-études, qui misent sur le développement d’un seul sport très tôt dans le parcours des élèves, sont de plus en plus remis en question. Une école privée de la Rive-Sud de Québec fait figure de pionnière en ayant fait un grand virage pour contrer les effets néfastes de la surspécialisation chez les jeunes sportifs.

Au fil des ans, Patricia Bourcier a trop souvent vu des adolescents tourner le dos à leur sport préféré, «écœurés» avant même d’avoir terminé leur secondaire.

«J’ai joué longtemps au soccer et mes plus belles années, ç’a été le cégep et l’université. De voir des jeunes plein de potentiel qui arrêtaient en secondaire quatre, c’était ce qui me faisait le plus de peine parce que le plus beau était devant eux. Mais on le voyait, ils en avaient trop fait», lance l’entraîneuse du Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent, à Lévis.

Photo Daphnée Dion-Viens

Un jeune pouvait par exemple jouer au soccer dans sa concentration sportive à l’école, avoir des entraînements et des matchs dans son équipe interscolaire après les cours, en plus de jouer dans une ligue civile les soirs et la fin de semaine.

Un modèle revu et corrigé

Afin de contrer le décrochage sportif, le Juvénat Notre-Dame a complètement réorienté ses programmes en sport à partir de l’automne 2021, dans le cadre d’un virage mûrement réfléchi.

Plutôt que d’offrir des concentrations dans un seul sport, l’établissement a développé un programme baptisé «Sports 3D», qui mise sur la pratique d’une multitude de sports afin de développer les aptitudes des jeunes de manière plus générale, avant de choisir une discipline vers la fin du secondaire.

Au cours de leurs études, les élèves auront été initiés à pas moins de 35 sports différents, indique Mme Bourcier, qui a elle-même pratiqué plusieurs sports dans sa jeunesse avant de se consacrer au soccer une fois rendue au cégep.

Photo Daphnée Dion-Viens

«Je trouve que présentement, avec les sports-études qui commencent dès le primaire, on fonctionne à l’envers. Le rôle de l’école, ça ne devrait pas être de former des athlètes, mais plutôt de permettre aux jeunes de toucher à plein de sports différents tout au long du secondaire», affirme-t-elle.

Le sport-études remis en question

L’entraîneuse n’est pas la seule à prôner la pratique de plusieurs sports chez les enfants et adolescents. Dans leur récent essai Faut que ça bouge!, les auteurs Pierre Lavoie et Jean-François Harvey affirment que cette approche gagne en popularité un peu partout dans le monde.

Elle donne aux jeunes le goût de bouger, pour le plaisir plutôt que pour gagner à tout prix, ce qui permet de développer leurs compétences en ne misant pas uniquement sur la performance, affirment les auteurs.

À la Fédération des établissements d’enseignement privé, on indique que la spécialisation hâtive dans le sport «est actuellement remise en question par certaines écoles». Le Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent fait d’ailleurs «figure de chef de file dans le domaine», ajoute-t-on.

Le virage amorcé dans cette école a visiblement plu aux jeunes et à leurs parents puisque l’école reçoit deux fois plus de demandes que de places disponibles pour ce programme.

Des jeunes comme Sofie Croteau, 14 ans, qui pratiquaient déjà plusieurs sports, s’y sentent comme un poisson dans l’eau, alors que d’autres, comme Charles-Étienne Sévigny, se réjouissent d’avoir pu pratiquer des sports qu’ils n’auraient jamais pensé essayer avant, comme le pickleball ou le badminton. «Quand on joue pour le plaisir, c’est l’fun», lance le jeune homme de 14 ans.

Le programme en est maintenant à sa troisième année et Mme Bourcier se réjouit de l’impact positif de ce virage sur les élèves. «On voit que nos jeunes sont heureux», dit-elle.