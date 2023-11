Le VTT utile à la chasse, mais...

L’utilisation d’un VTT à la chasse, que ce soit un quad ou un côte à côte, peut être très utile. Il ne faut pas toutefois que ces véhicules deviennent une source de dérangement pour les autres chasseurs qui sont sur le même territoire.

Ces véhicules sont très utiles pour se déplacer d’un poste de chasse à l’autre ou encore pour rapporter son gibier, c’est un fait indéniable.

Un chasseur, Pierre Renaud, dans une missive qu’il m’a fait parvenir, mentionnait : « Notre groupe de cinq chasseurs a été incommodé par la circulation constante de VTT, faisant fuir à trois reprises un orignal qui venait dans notre direction et toujours aux meilleures heures de chasse. Cela nous a fait comprendre la frustration de plusieurs chasseurs. »

Ce qu’a vécu ce groupe de chasseurs n’est malheureusement pas une situation isolée. Sur plusieurs territoires, des chasseurs ont aussi vécu ce type de problèmes, sans pouvoir réellement intervenir.

Pourtant, un chasseur qui se respecte sait très bien que circuler sur un territoire de chasse, durant les principales heures d’activités du gibier, peut incommoder et faire manquer la chasse à des amateurs qui se sont préparés durant des mois.

Dans son envoi, Renaud fait aussi allusion au fait que d’autres intervenants du milieu collaborent.

« Les acteurs tels que les compagnies fores-tières cessent leurs activités durant la période de chasse. Les clubs Quad ferment les sentiers fédérés qui traversent les territoires comme les réserves fauniques de la Sépaq et les zecs, pour assurer la tranquillité des chasseurs et leur permettre de profiter au maximum de leurs chances de succès. »

Respecter la loi

Nous avons la chance au Québec de pouvoir chasser librement sur plusieurs territoires, que ce soit les territoires libres ou encore les territoires organisés comme les zecs, les réserves fauniques et les pourvoiries.

Selon la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, « toute personne a le droit de chasser, pêcher et de piéger conformément à la loi. » À la base, ce droit est acquis pour tous. Donc, on ne peut pas empêcher quelqu’un de chasser sur le territoire de son choix, en respectant les règles établies selon le type de territoire.

Un article de la loi mentionne aussi que nul ne peut faire obstacle à un chasseur sur les lieux de chasse où il a accès légalement. Il est aussi interdit d’endommager le mirador ou la cache d’un chasseur, d’incommoder ou d’effaroucher un animal par une présence humaine, un bruit ou une odeur. Il ne s’agit que d’une partie des interdictions mentionnées.

Nuisance pour les autres

Alors, le fait de circuler constamment en quad, à toute heure du jour, peut devenir effectivement une nuisance pour les autres chasseurs.

Les organismes qui gèrent des territoires peuvent réglementer la circulation des quads sur leur territoire. C’est leur choix toutefois. Ils ne sont pas obligés de le faire. La question à se poser, c’est pourquoi il faut toujours un règlement pour contraindre les gens à agir de telle ou telle façon.

Pourtant, en prenant le temps de penser à la logique de la chose, une personne ne devrait pas circuler n’importe où et n’importe quand en temps de chasse, surtout pour la saison de chasse à l’orignal.

En bref

POUR AMÉLIORER VOTRE TIR

La clé du succès lorsque l’on chasse, c’est de pouvoir faire un tir parfait pour récolter le gibier que l’on cherche à déjouer. La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs fait présentement la promotion d’une vidéo qui a été tournée par un moniteur qui donne des cours de maniement d’armes à feu depuis plus de 45 ans, Marius De Champlain. Pour l’avoir consulté, les conseils que donne l’expert sont vraiment très utiles, que ce soit pour la position, la détente progressive ou encore la respiration lors du tir. Il est le fondateur du Club de tir du Bas-Saint-Laurent. Même si vous chassez depuis longtemps, ça vaut la peine de rafraîchir ses connaissances.

ABONNEMENT

La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs est en pleine campagne de recrutement pour les membres individuels. Le coût d’adhésion est de 18 $, soit 12 $ pour la Fédération et 6 $ pour la Fondation héritage faune. En plus de vous assurer un droit de parole dans ce qui se passe dans le monde de la chasse et de la pêche, vous pourrez bénéficier de rabais intéressants auprès de plusieurs partenaires. Pour plus d’informations : fedecp.com.

PÊCHE HIVERNALE

La Fondation Héritage Faune revient à la charge cette année avec ses bourses Pêche d’hiver 2024. Tous les regroupements ou organismes qui le désirent, peuvent s’inscrire pour l’obtention d’une bourse, à condition de remplir différents critères comme celui de promouvoir la pêche d’hiver auprès de nouveaux adeptes. Pour en savoir plus : fedecp.com/bourses.