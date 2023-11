L’école est-elle encore capable d’exiger?

C’est la grande question lancée par l’enseignant Simon Landry dans une lettre publiée récemment (ici).

En somme, il se demande si le problème n’est pas ce que les élèves sont incapables de faire, mais plutôt ce que l’école n’est plus capable d’exiger d’eux: «Comme enseignant, je peux vous témoigner que la charge de travail et les exigences que j’ai envers mes élèves ces dernières années ne sont qu’une fraction de ce que j’exigeais en début de carrière, il y a plus de 20 ans de cela.»

Je fais le même constat que mon collègue.

Changements

Qu’est-ce qui a changé depuis 20 ou 25 ans?

Voici quelques observations:

La marchandisation a connu une progression fulgurante;

La concurrence effrénée a provoqué une multiplication des programmes particuliers;

Le bien commun a cédé sa place au droit individuel;

L’école est vue comme un bien privé. Le client (parent-enfant) a toujours raison;

De nombreux parents démissionnent de leur rôle ou surprotègent leurs enfants;

La proportion de jeunes occupant un emploi a augmenté de manière importante;

La cyberdépendance a fait son apparition;

L’équipe de professionnels au service de l’élève a été décimée par les compressions. L’intervention interdisciplinaire précoce et adéquate est l’exception plutôt que la norme;

L’inclusion à outrance des élèves en difficulté et l’explosion du nombre de plans d’intervention.

Concept admirable

Je crois que le déclencheur de notre démission collective est survenu en 2003. Dans la foulée de l’importante réforme de l’éducation, le gouvernement du Québec présentait alors sa nouvelle Politique d’évaluation des apprentissages.

Dans le but d’augmenter les taux de réussite, cette politique voulait corriger le fait qu’une intervention conçue comme juste et égale ne garantissait pas la mise en œuvre de moyens assurant la réussite du plus grand nombre.

C’est donc dans cet esprit que la valeur d’équité est officiellement apparue. Elle s’ajoutait à la justice et à l’égalité pour former un ensemble de trois valeurs fondamentales en interaction entre elles. Il s’en est suivi la mise en application des principes de différenciation pédagogique que prônait la réforme.

Dérives

Toutefois, avec le recul, il est permis d’avancer que l’ajout de cette noble valeur est à la source de plusieurs dérives. Malgré toutes nos bonnes intentions, ce nouvel ingrédient – mélangé à ceux mentionnés un peu plus haut – a surtout contribué à obtenir la recette parfaite pour un nivellement vers le bas.

Avec le temps, l’équité pour favoriser la réussite des élèves s’est transformée en un fourre-tout pour camoufler les échecs ou pour satisfaire des caprices.

Le résultat? Une baisse progressive de nos exigences.

Rien de bien conscient ni de prémédité. Juste une lente et insidieuse adaptation face à une situation qui s’est détériorée devant nous.

Si nous sommes tous égaux devant la mort, cela n’est pas le cas face à l’école.

Mais nous tentons de faire croire le contraire aux jeunes.