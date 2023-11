«C’est sûr que ça me fait de la peine»: Legault peiné par la baisse d'appuis dans les sondages

Le premier ministre François Legault se dit attristé par la baisse d’appuis dans un sondage Léger/Le Journal-TVA, tant envers lui que son parti.

«C’est sûr que ça me fait de la peine de voir la baisse d’appuis des Québécois à mon égard, puis j’en prends toute la responsabilité», a commenté M. Legault quelques minutes avant d’entrer au Salon bleu.

Le chef caquiste y voit un impact de l’inflation. «Je sais que les Québécois, actuellement, souffrent beaucoup de l’augmentation des prix puis je vais essayer de voir comment je peux mieux les aider», a-t-il ajouté.

Le sondage Léger/Le Journal-TVA paru mercredi matin démontre que les intentions de vote pour la CAQ ont glissé à 30%, en baisse de 4% en un mois et de onze points depuis les élections générales l’an dernier.

Le taux de satisfaction envers le gouvernement Legault, lui, a glissé de 50% à 40% entre 1er mai dernier et le 30 octobre.

Le PQ rayonne

De son côté, le député péquiste Pascal Bérubé s’est réjoui des résultats du coup de sonde, qui s’expliquent selon lui par «l’arrogance» et le positionnement du gouvernement Legault sur la question nationale.

«Au lieu d’avoir la copie, ils ont l’original, en termes de nationalisme. Ils ont les vrais, ceux qui connaissent ça pour vrai, ceux qui y pensent pour vrai, ceux qui pensent qu’être indépendantiste et nationaliste ce n’est pas un enjeu de positionnement électoral mais le fondement de notre action politique», a-t-il lancé.

À son avis, François Legault prend les positions nécessaires pour «garder les anciens libéraux», à la déception de ses électeurs indépendantistes.

Le député libéral André Fortin y voit l’impact des politiques gouvernementales de la CAQ. «On a un gouvernement qui, à tous les jours, échoue à livrer les services publics de qualité, puis, à un moment donné, ça rattrape un gouvernement», a-t-il déclaré.

«Quand tous les indicateurs en matière de soins de santé pointent vers le bas, quand on a un taux de réussite dans nos écoles qui n'augmente pas, quand on coupe dans les transports en commun, quand on affecte la qualité de vie au quotidien des gens, que ce soit par le logement, la santé, l'éducation, le transport en commun, à un moment donné, les gens vont se tanner de ça, et je pense qu'il y a un peu de ça dans ce qu'on voit ce matin», a ajouté le député.

Quant aux résultats du PLQ, en panne dans le sondage à 15%, M. Fortin souligne que le PLQ est toujours sans chef permanent. «Avant de se positionner très clairement pour le Parti libéral, je pense que les gens vont juste prendre un moment, voir d'abord ce qui ne marche pas puis, après ça, voir c'est quoi, l'alternative qui peut s'offrir à eux. Alors, il y a énormément de temps avant la prochaine campagne électorale pour avoir une offre plus précise de notre part», estime-t-il.

Québec solidaire, de son côté, a été avare de commentaire, malgré une baisse de 2% depuis septembre dernier. «Les sondages passent, il y en a des le fun, des moins le fun. Moi, ça n'affecte pas mon entrain au travail», a déclaré le député Alexandre Leduc.

«Nous, on se concentre sur le coût de la vie, on trouve que le gouvernement n'est pas à la hauteur de la situation. Sur le dossier du logement, il n'est pas à la hauteur de la situation», a-t-il ajouté.

- Avec la collaboration de Gabriel Côté, Agence QMI