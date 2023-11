L’ex de Kevin Federline accuse Britney Spears d’avoir brisé son couple

Dans ses mémoires, The Woman in Me, Britney Spears raconte comment elle est tombée sous le charme de Kevin Federline, qui était alors son danseur.

L’interprète de Toxic affirme qu’elle n’avait «aucune idée» qu’il allait être papa pour la deuxième fois lorsqu’ils ont commencé à sortir ensemble.

«Je n’en avais aucune idée jusqu’à ce que quelqu’un me dise: “Tu sais qu’il a eu un nouveau bébé, n’est-ce pas?”», écrit Britney Spears.

Visiblement, Shar Jackson, la mère des deux premiers enfants de Kevin Federline, Kori et Kaleb, a lu l’ouvrage de Britney Spears et a tenu à y apporter quelques précisions. À commencer par le fait que, selon elle, la chanteuse était totalement au courant qu’elle était enceinte de Kevin Federline lorsqu’elle a commencé à sortir avec lui.

Selon Shar Jackson, Britney Spears ne pouvait l’ignorer puisqu’elle était devant l’hôpital lorsque Kevin Federline était dans la salle d’accouchement. Le couple, qui était fiancé depuis 2004, a rompu peu après. Kevin Federline et Britney Spears se sont mariés dans la foulée et ont eu deux enfants, Sean Preston, qui a aujourd’hui 18 ans, et Jayden James, 17 ans. La chanteuse a demandé le divorce en 2006 et a perdu la garde de ses fils à son profit.

«Je pense que sa relation avec Kevin était un fantasme pour tous les deux. Pour moi, rien de ce qui est construit sur des fondations instables ne peut durer et ils ont commencé dans l’instabilité puisqu’il était déjà dans une relation», a ajouté Shar Jackson.

