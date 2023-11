Lotto Max: un Québécois gagne 55 M$ et devient millionnaire le soir d’Halloween

Un heureux Québécois a eu la chance de devenir millionnaire en remportant le gros lot de 55 millions $ du Lotto-Max le soir d’Halloween.

«Le gros lot de 55 millions de dollars offert hier soir au tirage du Lotto Max a été gagné grâce à une sélection vendue au Québec», a indiqué mercredi Loto-Québec sans préciser la région.

Les astres étaient alignés pour ce chanceux joueur de la loterie grâce à une combinaison gagnante formée par les chiffres 22, 23, 25, 26, 35, 40, 44, avec le numéro complémentaire 33.

Un seul Maxmillions d’une valeur de 1 million $ a été également gagné lors du même tirage, grâce à une combinaison vendue en Ontario.

Depuis le lancement de la loterie, les Québécois parmi les plus chanceux ont remporté plus de 40 gros lots, dont trois de 70 millions $, les plus importants gros lots jamais gagnés au Québec.

Le prochain tirage prévu vendredi mettra en jeu un gros lot d’environ 13 millions $, a ajouté par ailleurs la société d’État dans un communiqué.