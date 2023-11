Noel Thorpe au cœur des succès des Alouettes

Tout en reconnaissant le travail des joueurs offensifs, Noel Thorpe adhère pleinement au vieil adage voulant que les attaques servent à vendre des billets et que les défensives remportent les championnats au football.

«Le football demeure un jeu d’équipe, mais c’est encore vrai : ce sont les défensives qui remportent les championnats», tranche le coordonnateur défensif des Alouettes, sourire en coin.

• À lire aussi: La prédiction secrète de Danny Maciocia

• À lire aussi: Que la «Force» soit avec les Alouettes!

• À lire aussi: Deux Québécois inquiètent chez les Alouettes

«Évidemment, quand tu es un entraîneur à la défensive ou quand tu es un joueur défensif, c’est naturel d’y croire, a ajouté Thorpe, l’un des adjoints de l’entraîneur-chef Jason Maas. Mais présentement, nous n’en sommes pas à un match de championnat.»

Avant de rêver à la prochaine finale de la Coupe Grey, les Alouettes doivent évidemment se préparer pour la partie de samedi contre les Tiger-Cats de Hamilton, au stade Percival-Molson, en demi-finale de l’Est. Advenant une victoire, le club montréalais aurait par ailleurs tout un défi face aux Argonauts, le week-end suivant, à Toronto. Encore là, sans la défensive, point de salut.

Le sale travail...

Sans être un match de championnat, les partisans des Alouettes observeront naturellement les jeux du quart-arrière Cody Fajardo, du receveur de passes Austin Mack et du porteur de ballon William Stanback, samedi. Ils ont toutefois intérêt à regarder également le boulot des Shawn Lemon, Darnell Sankey, Tyrice Beverette et Marc-Antoine Dequoy, entre autres, en défensive. Ce sont surtout eux qui risquent de décider du sort des Alouettes face au quart Bo Levi Mitchell et sa cible favorite Tim White.

«Généralement, la défensive n’obtient pas la même reconnaissance que les joueurs à l’attaque, mais sans le sale travail accompli par les joueurs défensifs, ça devient très difficile de remporter un championnat», a convenu Beverette, à l’aube des éliminatoires, lorsqu’interrogé à son tour.

Photo Martin Chevalier

L’objectif n’est pas de créer une compétition à l’interne, mais il faut bien reconnaître le solide travail de la défensive des Alouettes. Montréal n’a accordé que 392 points en 18 matchs durant la récente campagne, ce qui représente une moyenne de 21,8 points alloués par partie, la plus basse parmi les quatre équipes de la section Est. En excluant la râclée de 47 à 17 subie durant le mois d’août, à Winnipeg, cette même moyenne frôle les 20 points.

L’influence de Don Matthews

À propos de cette fameuse expression disant que les défensives remportent les championnats, elle est attribuée à Paul «Bear» Bryant, qui a été l’entraîneur-chef du Crimson Tide de l’Université de l’Alabama pendant près de 25 ans, de 1958 à 1982.

«Bear Bryant est une légende, a d’ailleurs qualifié Thorpe. J’ai lu plusieurs de ses livres. Sa manière d’enseigner et sa manière de diriger les joueurs, c’est inspirant pour bien des entraîneurs, surtout avec tout le succès qu’il a connu.»

Malgré tout le respect qu’il porte pour Bryant, Thorpe se tourne plutôt vers des entraîneurs qu’il a connus personnellement au moment d’identifier ses modèles. Le nom du défunt Don Matthews, aux côtés duquel il a remporté la Coupe Grey avec les Alouettes en 2002 à titre de responsable des unités spéciales, lui vient naturellement.

Le Journal de Montreal

«J’ai été assez chanceux pour arriver dans cette ligue en compagnie de Don Matthews qui était, à ce moment-là, l’entraîneur-chef le plus victorieux de la LCF, a indiqué Thorpe, concernant celui qui a ensuite été devancé par Wally Buono. D’un point de vue défensif, Don a été un mentor pour moi, je fais partie des entraîneurs qui ont été grandement influencés par lui, sans aucun doute.»

Aucun point en première demie

Avant de devenir entraîneur-chef, Matthews a d’ailleurs été coordonnateur défensif à ses débuts dans la LCF, à Edmonton, au tournant des années 1980. Lors de la conquête des Alouettes, en 2002, il est bon de rappeler que Montréal l’avait emporté 25 à 16 contre les Eskimos, ne cédant alors aucun point en première demie. L’importance capitale de la défensive lors des matchs éliminatoires au football est bien plus qu’un vieil adage de Bear Bryant ayant traversé les époques.

Un autre exemple? Lors de la 33e finale de la Coupe Vanier, comme entraîneur avec les Thunderbirds de l’Université de la Colombie-Britannique en 1997, Thorpe avait vu l’équipe céder seulement sept points au terme des trois premiers quarts. Les Thunderbirds avaient finalement gagné 39 à 23 contre les Gee-Gees d’Ottawa. On comprend Thorpe d’adhérer à l’adage.

En bref :