Nouveau décès à Hollywood: une star de la télé américaine retrouvée morte par un ami

L’acteur vedette du téléroman populaire «General Hospital», Tyler Christopher, est décédé à l'âge de 50 ans. Il aurait été découvert par un de ses amis chez lui sans avoir eu de ses nouvelles.

Des sources au sein des autorités locales de San Diego ont raconté à TMZ que les agents avaient répondu à un appel au 911, mardi matin, depuis l’appartement de M. Christopher.

Selon la source en question, un ami proche de Tyler Christopher était entré dans l’appartement en utilisant une clé qui lui avait été donnée par le défunt acteur.

L'ami, non-identifé pour le moment, a trouvé l’homme mort dans la chambre. Les rapports indiquent également que Christopher était décédé depuis un certain moment déjà.

Une grande perte pour ses proches

Maurice Benard, son collègue dans «General Hospital», a confirmé plus tard la mort de l’acteur.

«C’est avec une grande tristesse que nous partageons la nouvelle du décès de Tyler Christopher», a écrit l’acteur sur Instagram. «Tyler est décédé ce matin des suites d’un accident cardiaque dans son appartement de San Diego.»

«Tyler était un individu vraiment talentueux qui illuminait l’écran dans chaque scène qu’il jouait et aimait apporter de la joie à ses fidèles admirateurs grâce à son jeu d’acteur», a-t-il ajouté.

Benard a aussi évoqué le combat de Christopher contre la santé mentale et la toxicomanie.

«Tyler était un défenseur d’une meilleure santé mentale et traitement contre la toxicomanie, et parlait ouvertement de ses luttes contre la dépression bipolaire et l’alcool.»

Le représentant de l’acteur a d'ailleurs confirmé le décès de Tyler Christopher. «Cette nouvelle a été incroyablement choquante et je suis dévastée par sa perte.»

Le défunt acteur est apparu dans deux rôles au sein du téléroman «General Hospital» de la chaîne ABC. De 1996 à 2016, il a incarné Nikolas Cassadine, ainsi que Connor Bishop de 2004 à 2005.

En 2016, Christopher a remporté le Daytime Emmy Award pour son travail dans la série.

Ensuite, de 2017 jusqu’en 2019, celui-ci a rejoint le feuilleton «Days of Our Lives», puis a été sélectionné pour une nomination aux Emmy Awards pour son rôle de Stefan DiMera.