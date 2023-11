Opération Nez Rouge fête ses 40 ans: plus de 2,4 millions de personnes raccompagnées depuis 1984

C’est l’humoriste et animateur Dany Turcotte qui agira cette année comme porte-parole d’Opération Nez Rouge qui aura lieu du 24 novembre au 31 décembre, dans plusieurs villes du Québec et d’ailleurs.

Les organisateurs ont dévoilé mercredi les détails de la 40e édition d’Opération Nez Rouge. Pour Dany Turcotte, cette implication revêt un caractère particulier puisqu’il a été le premier porte-parole de l’initiative qui a permis d’offrir un retour sécuritaire à plus de 2,4 millions de personnes depuis 1984.

«Il y a 25 ans, j’ai été le premier porte-parole. C’était la première fois qu’il y en avait un à ce moment-là et cela m’avait fait plaisir de le faire. C’était avec mon personnage de Dany Verveine», a rappelé l’humoriste.

«Cette année je souligne mes 40 ans de carrière. Alors, on ça en commun», a-t-il ajouté.

Selon lui, Opération Nez Rouge a grandement contribué à changer les mentalités au fil des ans.

Au début, en 1984, la campagne de raccompagnement devait durer une seule année. Maintenant, elle fait partie de la tradition du temps des Fêtes presque partout au Canada et même en Suisse.

«Comme mathématicien, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, 40, c’est un gros nombre. C’est difficile de s’y faire» a affirmé Jean-Marie De Koninck, président fondateur.

Au Québec, le service sera disponible dans plus de 600 municipalités et villages desservant ainsi plus de 87% de la population du Québec.