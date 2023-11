Ottawa ne renonce pas à son ambitieuse cible de 500 000 immigrants par année

Le gouvernement Trudeau ne renonce par à hausser les seuils d’immigration à 500 000 nouveaux arrivants par année à partir de 2025, un chiffre qu’il compte toutefois «stabiliser» dès 2026 le temps de favoriser une «intégration réussie» tout en maintenant une «croissance démographique soutenable».

Le nouveau Plan des niveaux d’immigration 2023-2026, déposé aux Communes mercredi par le ministre Marc Miller, a pour objectif principal d'augmenter le bassin de travailleurs et de mitiger la pénurie de main-d'oeuvre.

«Ces niveaux d'immigration nous permettent d'attirer les compétences et les talents dont nous avons besoin pour combler les pénuries de main-d'œuvre et assurer la prospérité économique du Canada, aider les familles à se réunir et respecter nos engagements humanitaires», compte dire le ministre Miller dans un discours en Chambre mercredi après-midi.

Québec pas consulté

La ministre de l’Immigration du Québec, Christine Fréchette, a affirmé que «la situation qui prévaut au Québec n'a pas été prise en considération».

«Je vous dirais que sur le plan administratif, il y a eu des échanges qui peuvent s'apparenter à une consultation, mais au niveau politique, il n'y a pas eu de consultation. Et normalement, le gouvernement fédéral doit tenir compte des cibles d'immigration du Québec avant de s'avancer sur ses propres cibles», a-t-elle indiqué en point de presse.

François Legault a présenté le plan d’immigration du Québec plus tôt en journée, dans lequel il annonce vouloir maintenir le seuil à 50 000 nouveaux résidents permanents par année, sans compter quelques milliers d’autres permis accordés dans le cadre de Programme de l’expérience québécoise (PEQ).

Une plus forte immigration francophone

Après avoir atteint sa cible de 4,4 % d’immigration francophone ailleurs qu’au Québec l’année dernière, Ottawa compte presque doubler ce taux, à 8 %, dès 2026.

Cela pourrait représenter un défi majeur pour Ottawa, qui a réussi avec beaucoup de difficulté son objectif l’année dernière, a concédé le ministre Miller mardi.

