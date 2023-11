Party d’Halloween: elle découvre que son copain la trompe grâce à son costume de couple

Une jeune femme de 22 ans, invitée à une soirée d’Halloween samedi, a découvert avec stupeur que son copain lui était infidèle après qu’il se soit présenté sur les lieux vêtu comme Travis Kelce, avec une Taylor Swift à son bras.

«Vers 1 h, son petit ami est apparu dans la foule et quand j'ai vu le maillot de football rouge, mon cœur s'est serré, car environ une minute plus tard, une fille déguisée en Taylor Swift est arrivée et lui a tenu la main», a relaté une amie de la jeune femme sur la plateforme Reddit lundi, selon «The Mirror».

Samedi dernier, la jeune femme avait accepté à la dernière minute de se rendre à une soirée déguisée chez un collègue de son amie, après que son copain des presque huit dernières années lui ait dit qu’il devait soudainement travailler le soir de l’Halloween.

«Elle avait le cœur brisé quand il lui a dit qu’il devait remplacer (c’est un nouveau policier) samedi soir et qu’il ne pouvait pas faire le costume de couple qu’elle avait prévu pour eux», a poursuivi son amie sur la plateforme sociale.

Sauf qu’au petit matin, elle l’aurait soudainement aperçu à la fête vêtu comme le footballeur américain Travis Kelce, qui a récemment fait couler beaucoup d’encre pour sa nouvelle relation avec la populaire chanteuse Taylor Swift, imitée par son amante.

La jeune femme déguisée en vampire aurait alors vu rouge en apercevant son copain vêtu du maillot de la même couleur, avant de se précipiter à la salle de bain pour pleurer.

Hors d’elle, elle aurait alors voulu le confronter, avant que son amie ne décide de la tirer hors de la fête en disant craindre qu’elle ne s’en prenne physiquement à lui.

«Nous avons fini par la traîner dehors et elle a fait une telle scène que son petit ami a finalement remarqué qu'elle était à la fête et il s'est enfui comme un lapin effrayé», a ajouté son amie.