Selena Gomez explique son silence sur les réseaux sociaux

Pour Selena Gomez, ce n'est pas une publication sur les réseaux sociaux qui va changer le monde.

La chanteuse de Lose You to Love Me a expliqué sur ses Stories Instagram lundi (30 octobre 23) soir qu'elle avait dû faire une pause avec les réseaux sociaux après le début du conflit au début du mois.

« J'ai fait une pause sur les réseaux sociaux parce que mon cœur se brise en voyant toute l'horreur, la haine, la violence et la terreur qui se passe dans le monde, a-t-elle écrit. Les personnes torturées et tuées ou tout acte de haine à l'égard d'un groupe sont horribles. Nous devons protéger TOUTES les personnes, en particulier les enfants, et mettre fin à la violence pour de bon ».

La chanteuse a ensuite révélé qu'elle ne pensait pas qu'un message sur les réseaux sociaux puisse faire la différence.

« Je suis désolée si mes mots ne suffiront jamais à tout le monde ou à un hashtag. Je ne peux pas rester sans rien faire quand des personnes innocentes sont blessées. C'est ce qui me rend malade. J'aimerais pouvoir changer le monde. Mais un message ne le fera pas. Je vous aime, Selena », a-t-elle poursuivi.

L'actrice de Only Murders in the Building a ensuite posté une photo en noir et blanc de sa demi-sœur Grace, âgée de 10 ans, en train de jouer sur scène, et a ajouté : « Ayant une sœur, j'ai été tous les jours tragiquement malade. Je ferais n'importe quoi pour les enfants et les vies innocentes ».

La star a été critiquée pour sa déclaration, ses followers insistant sur le fait qu'elle bénéficie d'une plateforme et d'un pouvoir permettant un impact étant donné qu'elle est la femme la plus suivie sur Instagram. Selena Gomez totalise 430 millions d'abonnés.

