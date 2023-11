Tuerie de Lewiston, c’est la faillite d’un système

Même si le phénomène est tristement répétitif, la récente tuerie de Lewiston ne m’a pas laissé indifférent, j’ai cette impression que c’est un peu «chez nous» que la tragédie s’est déroulée.

De Jackman à Portland, d’Old Orchard à Kittery, je ne compte plus le nombre de kilomètres parcourus pour des motifs personnels ou professionnels.

Jusqu’à la semaine dernière, Lewiston évoquait pour moi la présence des Franco-Américains. Après tout, le tiers des habitants de cet État ont des origines canadiennes-françaises.

Chasse, liberté et drapeaux jaunes

Le Maine, c’est plus qu’une destination populaire pour les Québécois qui souhaitent accéder rapidement à la mer. Plus au nord, c’est également un paradis des amateurs de plein air et des chasseurs.

Il ne faut pas s’étonner que le contrôle des armes à feu y rencontre une certaine résistance. Quand on vit si près de la nature et qu’on apprend tôt à utiliser une arme, on sait le faire de manière sécuritaire.

Parmi les rares mesures de sécurité, le Maine s’est doté d’une loi dite «yellow flag» (drapeau jaune) en 2019, version édulcorée des lois «red flag» qu’on retrouve dans des États comme la Californie ou la Floride.

On croyait avoir trouvé un bon compromis entre les activistes en faveur du contrôle des armes et les fanatiques du deuxième amendement.

Que dit une loi «yellow flag»? Que les autorités peuvent retirer ses armes à un individu considéré comme dangereux. Où est le problème? Dans les procédures. Ce sont les policiers qui doivent amorcer un processus qui implique une évaluation médicale et une autorisation accordée par un juge.

Multitude de témoignages accablants

Depuis la découverte du corps du tireur, beaucoup d’informations circulent à son sujet. Elles vont toutes dans la même direction: depuis plusieurs mois, l’homme était malade et ils étaient nombreux à craindre ce qui s’est produit la semaine dernière.

Non seulement sa famille a rapporté son état aux autorités policières, mais ses compagnons militaires ont fait de même. Lors d’une tentative de se procurer un silencieux pour une arme, l’homme s’était lui-même dénoncé en complétant un formulaire, reconnaissant souffrir de problèmes psychiatriques.

Les policiers se sont déplacés à son domicile à maintes reprises et nous savons qu’il avait récemment passé deux semaines dans un établissement de santé mentale. Il était pourtant libre et en possession de plusieurs armes lors de la tuerie. L’arme utilisée? Encore une fois le AR-15, version civile d’une arme militaire.

Pressée de questions par les journalistes dans la journée de lundi, la gouverneure Janet Mills, fatiguée et probablement atterrée, s’est impatientée. Elle devra pourtant fournir des réponses à des questions parfaitement légitimes.

Comment un individu souffrant de paranoïa et identifié depuis des mois comme un risque sérieux par sa famille, ses collègues et les policiers a-t-il échappé à cette fameuse «yellow flag law»? Cette faillite du système a entraîné mort et désolation dans une communauté tissée serrée.