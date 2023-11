TVA: la 3e saison de la série «Les bracelets rouges» sera la dernière

Les téléspectateurs qui ont un faible pour la série Les bracelets rouges seront navrés d’apprendre que la troisième saison, actuellement en tournage, sera la toute dernière.

TVA a en effet annoncé mercredi qu’elle présentera dès janvier prochain les intrigues ultimes de Félix, Kevin, Justin, Lou et Margot, de jeunes malades qui nous ont tant touchés au cours des deux derniers hivers.

Les 12 épisodes finaux, soit deux de plus que les deux premières saisons, sont de nouveau écrits par Michel Brouillette et Stéphanie Perreault, qui jouent aussi dans la série.

PHOTO COURTOISIE

En entrevue avec l’Agence QMI, le couple a dit être «en paix» avec la décision du diffuseur de mettre fin à la série, même si celle-ci aurait pu se poursuivre. «Parce que ça se termine fort», s’est consolée Mme Perreault.

«On reste ouverts, dans quelques années, à faire Les bracelets rouges: nouvelle génération, comme ils l’ont fait en France», a ajouté M. Brouillette avec un sourire dans la voix.

Pour cette dernière mouture, qui montrera comment «l’amitié est plus forte que tout», en plus de s’intéresser aux «répercussions de la maladie» sur les proches, les auteurs ont puisé entièrement dans leur imagination, au lieu de s’inspirer et d’adapter les textes de la version originale, l’œuvre catalane Polseres vermelles, comme ils l’avaient surtout fait la première saison.

Félix entre la vie et la mort

Deux semaines se sont écoulées quand on retrouve Félix (Anthony Therrien), qui est entre la vie et la mort après une énième opération à l’Hôpital de la Rive. Tout le monde est inquiet, car le jeune homme met du temps à se réveiller.

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

Justin (Antoine L’Écuyer), qui est immobilisé dans son lit après être passé lui aussi sous le bistouri, «va très mal» depuis qu’il a appris la mort de sa blonde, Flavie (Audrey Roger). «Il ne veut plus se battre», ont révélé les auteurs.

Kevin (Étienne Galloy) poursuit ses travaux communautaires au centre hospitalier. Il n’a pas encore terminé son séjour en centre jeunesse.

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

En rémission de cancer, Margot (Margot Blondin) obtient son congé, mais elle est «troublée» par le coma de Félix et veut attendre son réveil avant de rentrer au bercail.

Lou (Milya Corbeil Gauvreau), elle, craint qu’un mauvais sort se soit abattu sur les bracelets rouges. Elle sera réadmise en psychiatrie, où elle prendra un enfant sous son aile.

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

On ne reverra pas le jeune Albert (Malick Babin) ni sa mère Anne (Isabelle Blais) parce que les auteurs devaient faire de la place pour les nouveaux personnages.

Y aura-t-il encore un décès cette saison parmi les jeunes patients, après Kim (Léanne Désilets) et Flavie? «Les fins ne sont pas toujours heureuses à l’hôpital, mais on ne peut pas, aujourd’hui, affirmer qu’un des personnages mourra ou non», a dit Mme Perreault.

Plusieurs nouveaux personnages

MOSAÏQUE FOURNIE PAR TVA

De nombreux talents se joignent à la série de TVA pour sa conclusion, réalisée par Louis Choquette et Benoit Pilon. Sara (Laurence Barrette) est une jeune patiente souffrant d’importants maux de ventre. Simone (Jade Charbonneau), sa sœur, a pour sa part un gros secret et se sent délaissée, si bien qu’elle tombera dans la consommation et se retrouvera en psychiatrie, au grand dam de ses parents, joués par Daniel Brière et Marie-Hélène Thibault.

On fera par ailleurs la connaissance des frères Marcotte, soit Thomas (Sam-Éloi Girard), un vrai casse-cou qui accumule les séjours à l’hôpital, de même que Zachary (Jayden Boyd), qui filme leurs cascades à la Jackass, et l’aîné, Maxime (Tom-Eliot Girard), lui-même un mordu d’adrénaline.

«Leurs niaiseries iront beaucoup trop loin», a raconté Stéphanie Perreault. Louis-Philippe Dandenault et Anne-Renée Duhaime camperont les parents.

Plus tard dans la saison, Joey (Thomas Delorme), un jeune sauveteur, sera hospitalisé en psychiatrie en raison d’un grave traumatisme.

Soulignons que Michel Brouillette et Stéphanie Perreault travaillent déjà sur un nouveau projet télé dont la recette contiendra encore une fois un mélange de drame et d’humour.

Produite par Encore Télévision, en collaboration avec Québecor Contenu, la troisième et ultime saison de la série Les bracelets rouges sera présentée à TVA à compter du mardi 9 janvier, à 20h.