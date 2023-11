Un nouveau-né retrouvé vivant dans une poubelle

Une jeune femme de Rennes en France qui s’est débarrassée de son nourrisson qu’elle a abandonné dans une poubelle a été inculpée pour «tentative de meurtre».

La mère de 17 ans, jusque-là sans antécédents judiciaires, a avoué devant le juge avoir mis le bébé dans un sac en plastique placé dans un conteneur à poubelles après l’accouchement vendredi, selon ce qu’a rapporté le journal «Ouest-France».

La suspecte «a reconnu qu’après l’accouchement, elle avait placé le bébé dans un sac plastique, puis dans un sac-poubelle, qu’elle a ensuite déposé dans une benne à ordures de son quartier», a relaté le magistrat, cité par le journal local.

La jeune femme, étudiante de son état et dont l’identité n’a pas été dévoilée, s’est vu confirmer la maternité par un test ADN, a été placée en en détention provisoire, tandis que le père de 24 ans qui était au courant de la grossesse a été remis en liberté «sans poursuites».

Né à terme, le bébé qui pesait 3,37 kg et mesurant 50 centimètres a été diagnostiqué avec une fracture du crâne, dont on ignore la cause, selon le média français, qui précise que le nouveau-né a été confié au conseil général d’Ille-et-Vilaine.