Un sondage prévisible et révélateur de tendances lourdes

Deux éléments ressortent du sondage dévoilé ce mercredi.

Le premier: Paul St-Pierre Plamondon dépasse désormais François Legault dans les sondages lorsqu'on demande qui serait le meilleur premier ministre.

Le second: le PQ est à quelques points à peine de la CAQ. S’il y avait des élections demain matin, nul ne saurait prédire le vainqueur.

Je ne peux m’empêcher de dire que rien de tout cela n’était imprévisible.

CAQ

En mai dernier, un premier sondage annonçait un mouvement des plaques politiques. Je me permettais déjà d’écrire que si la tendance se maintenait, PSPP risquait de gagner les prochaines élections, et le PQ, de former le prochain gouvernement. Je le pense encore.

Pourquoi était-ce prévisible?

Car un triple mouvement se déploie, sur lequel il nous faut revenir.

Premier mouvement: la CAQ est en déroute intellectuelle. Le premier mandat de François Legault avait un sens. Il nous a d’abord débarrassés du PLQ, qui occupait le pouvoir grâce à la division du vote francophone. Il a ensuite traduit politiquement l’aspiration identitaire des Québécois avec la loi 21.

François Legault a su résister aux discours culpabilisants voulant obliger le Québec à se déclarer coupable de racisme systémique. Il fallait du courage pour cela. Il n’en a pas manqué.

Il a enfin su jouer le rôle de bon père de famille pendant la pandémie.

Mais son deuxième mandat est cahoteux. On peine à en comprendre le sens. Les promesses nationalistes sont brisées les unes après les autres. Et sur le plan économique, il y a quand même des limites à nous présenter la filière batterie comme une nouvelle Baie-James. François Legault semble désorienté, comme en témoignent aussi ses retournements sur le troisième lien.

La conjoncture générale, difficile pour tout le monde, lui fait évidemment mal.

Deuxième mouvement: le PQ de PSPP joue bien ses cartes.

Il a su renouer avec un nationalisme décomplexé et fait de l’indépendance sa boussole, en plus de combattre les élucubrations du wokisme.

PSPP témoigne d’une constante dans ses convictions qui nous change des politiciens girouettes. La politique est aussi une question de style, et celui de PSPP plaît.

Il annonce une nouvelle génération politique, et plus particulièrement, une nouvelle génération souverainiste, qui demeurait en attente d’une occasion pour s’engager, et qui l’a trouvée.

Troisième mouvement: la question nationale rebrasse les cartes.

PQ

Les folies migratoires de Justin Trudeau annonçant la noyade démographique des Québécois, l’anglicisation accélérée de la région de Montréal, le délire du multiculturalisme fédéral obligent les Québécois à renouer avec la question de leur avenir politique, qui se confond avec celle de leur avenir comme peuple, désormais.

Certes, on le voit dans le sondage, l’appui à la souveraineté demeure stable, mais il montera bientôt. Car les Québécois recommencent enfin à s’intéresser à cette question.

Alors j’y reviens, les résultats de ce sondage étaient assez faciles à prévoir.

Le Québec vient d’entrer dans un nouveau cycle politique.