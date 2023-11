10 tout inclus pour découvrir Tulum au Mexique

Tulum est bien connu pour son ambiance boho-chic, ses fêtes nocturnes, ses retraites de yoga et ses plages splendides. C’est aussi une destination fabuleuse pour se la couler douce et, si l’envie nous prend, pour explorer des ruines mayas et faire de l’apnée avec les tortues. Départ vers les 10 tout inclus où se poser à Tulum et ses environs, offerts par Transat, Sunwing, Vacances WestJet ou Vacances Air Canada!

10 hôtels parfaits pour découvrir les environs de Tulum en mode tout inclus:

Pour tous

5 étoiles

Photo fournie par Transat

Le Dreams Tulum est l’un des hôtels préférés des vacanciers. Pourquoi? D’abord pour sa jolie plage isolée, puis pour ses jardins luxuriants et pour sa déco originale du style hacienda espagnol. C’est le tout inclus idéal pour les familles, comme on y retrouve un service de garde ($), un miniclub et une piscine dédiée aux enfants, mais aussi pour les amateurs d’activités en tous genres. On y offre des cours de yoga, de cuisine, de l’aquaforme, et bien plus.

4 1/2 étoiles

Photo fournie par Sunwing

Difficile de résister à la vue incroyable sur la mer des Caraïbes et ses 50 nuances de bleu depuis le tout inclus Akumal Bay. À proximité des fameuses ruines mayas, ce complexe situé entre Tulum et Playa del Carmen vous offre la possibilité de visiter ces deux villes excitantes de la Riviera Maya. L’approche très zen de l’hôtel propose des activités de méditation, des cours de danse spirituelle et d'autres expériences.

Photo fournie par Sunwing

4 1/2 étoiles

Complètement rénové en 2020 et idéal pour les couples et les familles, le Bahia Principe Grand Tulum propose des vacances tout confort avec une excellente offre gastronomique, un grand choix d’activités et une belle proximité avec les attraits de la région. Retrouvez sur place un club pour enfants, un club pour adolescents, un service de navette en plus d’un accès aux installations du Bahia Principe Grand Coba.

4 étoiles

À proximité des parcs à thème X-plor, Xcaret et Xel-Ha, le Grand Oasis est une véritable immersion dans la culture mexicaine. Les familles aimeront ce tout inclus pour le programme d’activités varié, pour l’environnement naturel et la plage de sable blanc.

5 étoiles

Situé sur une plage privée, le Hilton Tulum est un tout inclus qui plaît tant aux couples qu’aux familles. Avec 10 options de restaurants où casser la croûte, même les plus fins palais sauront s’y régaler. Les soupers thématiques et le divertissement en soirée feront de vos vacances dans le Sud un véritable succès.

Pour adultes seulement

5 étoiles

Photo fournie par Transat

Réservé aux adultes, le Secrets Tulum vous garantit de goûter au petit côté bohème de Tulum. Avec sa jungle, sa rivière tranquille, ses piscines sous forme de cénote, ses lits balinais et sa plage de sable blanc, nul doute que vous vous sentirez dépaysé. Ce tout inclus propose aussi des fêtes thématiques et du divertissement en soirée.

Photo fournie par Transat

4 1/2 étoiles

Photo fournie par Transat

Sur la plage de Xpu-Ha, le tout inclus réservé aux adultes Catalonia Royal Tulum est situé entre Playa del Carmen et Tulum. Vous aimerez paresser dans les hamacs installés sur la plage et profiter des nombreux sports nautiques, du kayak à la plongée en apnée. Remplissez-vous la panse dans l’un des huit restaurants et savourez votre cocktail favori dans l’un des cinq bars.

4 étoiles

Cet hôtel-boutique pour adultes seulement est la destination idéale pour une escapade romantique spirituelle. Quoi de mieux pour se retrouver que de faire des séances de relaxation en pleine conscience, d’essayer des rituels de guérison et de purification traditionnels ou une séance de yoga au lever du soleil? La piscine à débordement est parfaite pour se rafraîchir et vous aurez l’opportunité de louer des vélos pour une virée à Tulum.

Photo fournie par Sunwing

5 étoiles

Photo fournie par Transat

L’hôtel XCaret Arte est des plus originaux sur la Riviera Maya. Les suites sont fabuleuses, mais ce sont les nombreux espaces communs qui sont époustouflants. Entre la piscine suspendue transparente, les filets en hauteur où se détendre et les bars exquis, vous n’aurez pas assez d’une semaine pour tout essayer. L’hôtel est divisé en plusieurs «maisons» qui accueillent les adultes dans un cadre idyllique.

Photo fournie Transat

5 étoiles

Gastronomie, luxe, décor majestueux... c’est ce qui vous attend à l’hôtel 5 étoiles réservé aux adultes Secrets Akumal Riviera Maya. Votre suite dotée d’un balcon ou d'une terrasse privée vous offre l’intimité souhaitée. Vous aimerez aussi la piscine à débordement avec une vue sur la mer turquoise qui se dresse devant le complexe et les nombreuses activités offertes.

