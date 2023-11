Attaque «imminente et de grande ampleur»: Washington inquiet de la situation au Darfour

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken s'est alarmé jeudi d'informations sur une «attaque imminente et de grande ampleur» des paramilitaires soudanais à El-Facher, chef-lieu du Darfour-Nord.

• À lire aussi: Le nombre de personnes déplacées de force dans le monde atteint un record

• À lire aussi: Guerre au Soudan: la faim menace les Sud-soudanais revenus au pays, avertit le PAM

«Les États-Unis sont profondément inquiets des informations sur une attaque imminente et de grande ampleur des Forces de soutien rapide du Soudan à El-Facher, dans le Darfour-Nord, qui exposerait des civils, y compris des centaines de milliers de personnes déplacées (...), à un danger extrême», a dit M. Blinken dans un communiqué.

«Les États-Unis appellent les parties en guerre à cesser immédiatement toute nouvelle attaque à El-Facher et dans ses environs afin de respecter leurs obligations en matière de droit international humanitaire concernant les civils», a-t-il ajouté.

Washington n'a pas identifié la source des informations citées, mais le ton de son communiqué est inhabituellement fort, émanant du secrétaire d'État lui-même.

La guerre entre les forces régulières fidèles au chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhane et les FSR du général Mohamed Hamdane Daglo a fait plus de 9 000 morts depuis avril --selon un bilan très sous-évalué de l'ONU-- et déplacé plus de 5,6 millions de personnes.

Des représentants des deux généraux se sont rendus la semaine dernière en Arabie saoudite, où ils ont repris les négociations, sous l'égide de Washington et de Ryad.

Mais des combats acharnés ont éclaté au Darfour.

Les tentatives de médiation précédentes n'ont abouti qu'à de brèves trêves, et même celles-ci ont été systématiquement violées.