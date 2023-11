Besoin d’information

J’ai 95 ans et je vis dans une résidence où personne ne trouve de réponse à mes questions. Je me tourne vers vous pour éclairer ma lanterne de vieux monsieur curieux. Il semble que les pays européens aient été longtemps isolés les uns des autres, parce que chacun avait développé et parlait une langue qui lui était propre. Ce qui serait probablement la raison pour laquelle les religieux ont adopté le latin pour se parler. Comme ça, ils se comprenaient de quelque pays qu’ils venaient.

Est-ce à dire que comme les chiffres romains ont été créés à Rome et que normalement ça devrait être ceux qu’on utilise, et que ce n’est pas le cas, ce seraient aussi les prêtres qui auraient inventé les chiffres arabes qui sont utilisés partout à travers le monde et encore de nos jours ?

Anonyme

Non, ce ne sont pas les prêtres qui ont inventé les chiffres arabes. « Les premières traces d’écriture des chiffres tels que nous les connaissons remontent au 11e siècle avant J.-C., en Inde. Ils sont issus de la numérotation Brahmi, qui est considérée comme l’ancêtre des numérotations indienne et arabe. Et ce sont les Arabes qui en ont fait la diffusion à travers les pays occidentaux.