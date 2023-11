Blinken va demander à Israël des «mesures concrètes» pour épargner les civils palestiniens

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré jeudi qu'il demanderait à Israël de prendre des «mesures concrètes» pour minimiser le danger pour les civils à Gaza et appelé à empêcher toute escalade dans la région.

Le chef de la diplomatie américaine retourne au Proche-Orient pour la deuxième fois en quelques semaines pour afficher le soutien continu des États-Unis à Israël mais aussi faire pression alors que les évacuations de ressortissants étrangers de Gaza se poursuivent.

«Nous allons parler de mesures concrètes qui peuvent et doivent être prises pour minimiser les dommages causés aux hommes, aux femmes et aux enfants de Gaza», a dit M. Blinken aux journalistes avant de s'envoler pour Israël.

Il a également assuré que les États-Unis faisaient tout pour empêcher une escalade du conflit entre Israël et le Hamas alors que les rebelles Houthis au Yémen et le Hezbollah libanais, tous deux soutenus par l'Iran, ont lancé des attaques contre Israël.

«Nous avons été très clairs au travers de certaines de nos actions sur le fait que nous sommes déterminés à prévenir tout escalade», a déclaré M. Blinken.

La guerre entre Israël et le Hamas a été déclenchée par l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre sur le sol israélien depuis la bande de Gaza qu'il contrôle.

En représailles, l'armée israélienne bombarde sans relâche ce territoire totalement assiégé où s'entassent 2,4 millions de Palestiniens, et y conduit depuis près d'une semaine des opérations terrestres de plus en plus en profondes.