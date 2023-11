Voici l’homme le plus occupé de Radio-Canada

Les mauvaises langues qui prétendent qu’on se tourne les pouces à Radio-Canada devraient connaître Marc Pichette.

Marc Pichette ne joue dans aucune série et n’anime pas de talk-show.

Il y a même de fortes chances que vous ne l’ayez jamais vu au petit écran ou dans les couloirs de la nouvelle maison de l’avenue Papineau à Montréal.

Premier directeur, Promotion et Relations publiques de Radio-Canada, Monsieur Pichette passe le plus clair de ses journées à son modeste pupitre. Soit il est au téléphone, soit il est devant son ordinateur pour faire connaître les bons coups de son employeur. Ou, plus important encore, pour excuser les inepties de ses patrons ou corriger les « faussetés » que propagent certains chroniqueurs étourdis, dont je suis.

En plus d’être à l’affût de chaque inexactitude dont son diffuseur pourrait être l’objet, cet infatigable gardien de l’orthodoxie radio-canadienne doit faire preuve d’une grande abnégation. Dans les cas graves qui pourraient assurer sa renommée, il doit s’effacer devant sa PDG, Catherine Tait. C’est elle, par exemple, qui a présenté des excuses éplorées pour Alone, A Love Story, le balado que la CBC a fait doubler à Paris parce que Cesil Fernandez, son producteur torontois, n’aime pas le français qu’on parle au Québec. Madame Tait, il faut bien le dire, a une grande expérience dans les excuses.

LES LEÇONS DE MADAME TINTIN

Cette semaine, c’est encore lui qui a dû suer sang et eau pour expliquer à ma collègue, Sophie Durocher, pourquoi Madame Tintin, « boss» de la diversité et de l’inclusion à Radio-Canada, avait fait parvenir à tous les cadres de la société les huit commandements pour une fête d’Halloween inclusive.

Pas facile de justifier une note aussi infantile ... Eh bien ! il a expliqué franchement que c’était juste « une initiative de sensibilisation ».

Depuis que les tentacules torontois du wokisme ont rejoint Radio-Canada, Marc Pichette est tellement occupé que je regrette de lui avoir causé du souci, mardi de la semaine dernière, en écrivant que Radio-Canada est une « télévision d’État ».

Il était dans tous ses états, le pauvre. Il m’a fait parvenir aussitôt un long courriel m’expliquant qu’il faut dire « télévision publique », même si le PDG, le président du conseil et tous les administrateurs de Radio-Canada sont nommés par le gouverneur-en-conseil et que l’État assure plus de 65 % du financement.

Cela étant dit, c’est vrai que Radio-Canada jouit d’une inviolable indépendance (même si Pierre Poilievre en doute) à l’égard du gouvernement. Je peux en témoigner ayant été président et membre du conseil.

Pour permettre à Marc Pichette de reprendre son souffle, je promets désormais de toujours écrire « télévision publique », même s’il n’est pas faux de parler de télévision d’État, comme le font souvent les Français et les Britanniques pour France Télévisions et la BBC qui n’ont rien à envier à l’indépendance dont est si fière Radio-Canada.

ERRATUM : LE TÉLÉJOURNAL ET LA PUBLICITÉ

Dans ma chronique du mardi 24 octobre intitulée L’indécence du téléjournal de la SRC, j’ai mentionné le nom de Maisons Laprise parmi les entreprises qui présentent des publicités au Téléjournal. Ce n’est pas le cas. Mes excuses .