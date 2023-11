Christine Fréchette a réussi à faire entendre raison à François Legault

Avez-vous remarqué le changement de ton du premier ministre sur la question de l’immigration? On se souvient d’un premier ministre qui parlait de l’immigration comme étant une menace à notre cohésion sociale et au français. Il disait il y a à peine 18 mois que recevoir plus de 50 000 immigrants par année n’était rien de moins que suicidaire. On avait même sorti l’épouvantail de la louisianisation du Québec.

Ce n’est pas le même premier ministre que nous avons eu devant nous hier. Il faut croire que le premier ministre en campagne électorale est différent d’un premier ministre au pouvoir. Beaucoup plus posé, pragmatique, raisonné et raisonnable, on dirait que le premier ministre s’est rendu compte que l’immigration peut être un levier de développement pour le Québec, encore faut-il mettre les mécanismes nécessaires pour s’en assurer.

Et c’est pas mal cela qu’a annoncé le gouvernement hier. L’immigration pourra non seulement contribuer économiquement à relever les défis liés à la main-d’œuvre, mais en s’assurant que la vaste majorité des immigrants permanents maîtrisent la langue française, on s’assure d’en faire également un levier de protection de notre identité francophone.

La proposition caquiste en matière d’immigration est un compromis qui se défend, qui se justifie et qui répond aux besoins et aux préoccupations exprimées de part et d’autre. Christine Fréchette semble avoir réussi un exploit: elle a amené son gouvernement et son parti à sortir de la posture populiste adoptée autrefois pour en adopter une plus humaine et surtout plus ancrée dans la réalité des besoins du Québec.

Tant dans le fond que sur la forme, le gouvernement a enfin trouvé un certain équilibre dans sa réflexion. Le plan d’immigration présenté hier n’a pas comme prémisse la peur de l’étranger ou l’indifférence de son apport à notre identité. Il est plutôt basé sur notre capacité à faire contribuer les immigrants à notre développement collectif, soit-il économique, démographique ou culturel. C’est un pas de géant.

Il y a comme un vent de fraîcheur qui souffle sur la CAQ en matière d’immigration. Et c’est à Christine Fréchette qu’on doit ce changement!