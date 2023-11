Conflit en Birmanie: la junte perd le contrôle d'une ville stratégique à la frontière chinoise

La junte birmane a perdu le contrôle d'une ville stratégique à la frontière chinoise, à la suite des combats contre une alliance de trois groupes ethniques armés, a déclaré un porte-parole du gouvernement militaire.

«Le gouvernement, les organisations administratives et les forces de sécurité ne sont plus présents» à Chinshwehaw, qui borde la province de Yunnan, a indiqué Zaw Min Tun, dans un message enregistré mercredi soir.

De violents combats ont éclaté la semaine dernière dans l'État Shan (nord), qui abrite notamment un projet de TGV à plusieurs milliards de dollars dans le cadre de la politique des Nouvelles routes de la soie promue par Pékin.

L'Armée de libération nationale Taaung (TNLA), l'Armée d'Arakan (AA) et l'Alliance démocratique nationale du Myanmar (MNDAA) ont pris le contrôle de plusieurs postes de contrôle militaire, ainsi que de routes stratégiques pour les échanges avec la Chine, le principal partenaire commercial de la Birmanie.

Plus de 6000 personnes auraient été déplacées à la suite des affrontements, ont alerté lundi les Nations unies.

Plus du quart des échanges entre la Birmanie et la Chine entre avril et septembre, évaluées à 1,7 milliard d'euros, a transité par Chinshwehaw, selon des données officielles relayées en septembre par un journal d'État.

Le pays d'Asie du Sud-Est est en proie à un violent conflit civil depuis le coup d'État de février 2021 qui a délogé du pouvoir la dirigeante civile Aung San Suu Kyi.