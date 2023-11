Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce : Une personne est portée disparue

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide de la population pour retrouver une personne qui est portée disparue depuis jeudi.

Christelle Delalleau, 29 ans, aurait été vue pour la dernière fois dans l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. À cause des propos inquiétants qu’elle aurait récemment tenus, les enquêteurs craignent pour sa sécurité et sa santé.

Mme Delalleau est blanche, mesure 1,65 m et pèse 51 kg. Elle a les yeux bruns et les cheveux bruns courts. Elle porte des lunettes de vue et s’exprime en français.

La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait un manteau noir avec cordons blancs, un pantalon gris-kaki et des souliers noirs avec un petit logo rouge sur le talon.