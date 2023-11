De retour d'un essai avec les Colts d'Indianapolis, Antony Auclair souhaite retourner dans la NFL si une opportunité se présente

Après avoir obtenu un essai avec les Colts d'Indianapolis le 23 octobre, où il a démontré qu’il est en parfaite santé, Antony Auclair est prêt si jamais une autre opportunité se présente dans la NFL.

L’ancien ailier rapproché des Buccaneers de Tampa Bay et des Texans de Houston, qui a passé quelques semaines sur l’équipe d’entraînement des Titans du Tennessee l’automne dernier, est revenu enchanté de son expérience.

«Ça s’est vraiment bien passé, a-t-il affirmé. Les Colts misent sur un nouveau personnel d’entraîneurs, une jeune équipe et c’est beau à voir. Ça promet pour le futur. Pour le moment, il n’y a pas de blessure et le moment n’est pas bien choisi pour me signer, mais ils ont mis mon nom sur leur liste, si jamais il arrive quelque chose. À l’écart du jeu en 2022, j’ai démontré que je suis en santé et en forme.»

Terminer sur une bonne note

Après une expérience qui a tourné court dans la capitale du country, le Beauceron aimerait obtenir une autre opportunité. «Je serais en paix de ne pas rejouer dans la NFL, mais ça s’est terminé d’une drôle de façon l’an dernier, alors que j’ai demandé ma libération aux Titans parce que je n’étais pas complètement rétabli de ma blessure. J’aimerais obtenir une belle opportunité afin de conclure ma carrière sur une bonne note.»

Ne souhaitant pas participer à un camp de printemps ou à un camp estival en raison des risques élevés de blessure, Auclair est conscient que le temps commence à manquer. «Nous sommes rendus à la mi-saison et il commence à se faire tard. Deux fenêtres de signature sont passées, mais je ne voulais pas courir le risque de me blesser à un de ces camps, comme c'est arrivé à Houston. Je me tiens en forme et prêt si une opportunité se présente. Est-ce que c’est ma dernière tentative? C’est une bonne question, si je vais continuer ou non l’an prochain, si je ne reçois pas d’offre cette année. Tout est en évaluation pour le moment.»

Un coup de main au Rouge et Or

Tout en gardant la forme, Auclair est de retour dans le giron du Rouge et Or de l’Université Laval depuis mardi. Il donne un coup de main à son ancien entraîneur de position et ami Mathieu Bertrand avec les centres-arrière.

«J’ai proposé mon aide à Mathieu et il a accepté, a-t-il indiqué. Tout en continuant de m’entraîner, je demeure à jour dans le coaching en redonnant aux plus jeunes. Une fois ma carrière terminée, j’aimerais me retrouver comme entraîneur à temps plein. À ma saison à Houston, j’étais âgé de 28 ans et j’aimais aider les gars de 21 ou 22 ans qui arrivaient de la NCAA dans un rôle de leader. C’est un rôle que j’apprécie et je retrouve des gars de cet âge avec le Rouge et Or.»

Auclair ne néglige pas l’aspect football. Il capte les offrandes du quart-arrière Arnaud Desjardins lors de sessions matinales. «Arnaud est vraiment généreux de son temps. C’est toujours le fun de revenir avec le Rouge et Or. Les gars sont excités et il y a une bonne atmosphère à l’entraînement à l'aube des éliminatoires. Quant aux centres-arrière, ils veulent apprendre, possèdent une bonne vitesse et captent bien le ballon.»

Auclair sera présent au match, samedi, face aux Stingers de Concordia.