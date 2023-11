EN DIRECT: Canadiens - Coyotes

Les Canadiens affrontent actuellement les Coyotes.

00:00- Début de la période.

PREMIÈRE PÉRIODE

20:00- Fin de la période.

15:32 - BUT REFUSÉ MTL Nick Suzuki marque à l'aide d'une belle manoeuvre. Les Coyotes contestent toutefois en prétextant qu'il y avait hors-jeu. Ils ont gain de cause et le but est refusé.

11:57 - Michael Carcone écope d'une pénalité. Les Canadiens vont évoluer en avantage numérique.

07:13 - BUT MTL 1-1 Sean Monahan décoche un tir vif qui a raison de Connor Ingram. Son sixième de la saison permet à Montréal de créer l'égalité. Brendan Gallagher obtient une aide.

06:17 - BUT ARI 1-0 Nick Schmaltz touche la cible sur un tir de pénalité. Son troisième de la saison donne les devants aux Coyotes.

06:17 - Justin Barron met la main sur la rondelle dans la zone réservée au gardien de but. Un lancer de pénalité est décerné aux Coyotes.

03:22 - Nick Bjugstad écope d'une pénalité. Les Canadiens vont évoluer en avantage numérique.

00:00 - Début de la partie.

Devant le filet

Jake Allen Fiche: 3-0-1 / Moyenne de buts alloués: 2,63 / Taux d’efficacité: 93%

Connor Ingram Fiche: 2-1-0 / Moyenne de buts alloués: 2,51 / Taux d’efficacité: 91,4%

Formation de l'entraîneur Martin St-Louis