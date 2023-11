En souvenir de Matthew Perry: pèlerinage photo sur le passage de «Friends» en Angleterre

Un photographe britannique a rendu hommage à l’acteur Matthew Perry, qui a tragiquement perdu la vie le 28 octobre, en suivant le chemin que l’équipe de la série Friends a emprunté pour ses deux épisodes tournés en Angleterre.

Thomas Duke, un amateur de photographie et de cinéma qui compte 364 000 abonnés sur son compte Instagram, a publié une série de clichés sur lesquels il tient des images de Matthew Perry et Matt Leblanc lors des épisodes 23 et 24 de la quatrième saison de Friends.

Tandis qu’il tient les portraits à bout de bras, on remarque que les arrière-plans complètent à perfection les paysages se trouvant sur les photos originales des épisodes, parus en 1998, alors que la bande se trouvait en sol britannique pour le mariage de Ross.

«Je veux simplement te dire merci, Matthew. Merci pour les rires et la joie que tu as amenés au monde entier», a mentionné Duke sous sa publication.

Les commentaires ont afflué par centaines à la suite de la parution de ses clichés et tous ont exprimé leur tristesse et leur désarroi par rapport à la mort de l’acteur, qui s’est éteint à l’âge de 54 ans.