Étoiles de football du RSEQ: les Carabins de l'Université de Montréal dominent avec 13 sélections

Le Rouge et Or de l’Université Laval ne compte que sept représentants au sein des équipes d’étoiles qui ont été dévoilées, ce midi, le plus bas total depuis 2007, année où débute le recensement sur le site du RSEQ.

Sans surprise, les Carabins de l’Université de Montréal dominent les équipes d’étoiles avec 13 sélections. Le quart-arrière Jonathan Sénécal ouvre la marche pour les champions de la saison régulière. Les Stingers de Concordia, les Redbirds de McGill et le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke complètent avec respectivement 5, 3 et 1 sélection.

Du côté du Rouge et Or, le bloqueur Nathaniel Dumoulin-Duguaya été élu sur l’équipe d’étoiles pour une deuxième année consécutive tout comme le demi inséré Kevin Mital, le demi défensif Cristophe Beaulieu et le botteur de précision Vincent Blanchard.

Le maraudeur Félix Petit, le demi de coin recrue Jordan Lessard et le retourneur Guillaume Cauchon ont reçu cet honneur pour la première fois.

«Je suis un peu surpris de ma sélection, a mentionné Petit. C’est toujours flatteur de recevoir un tel honneur, mais l’objectif est de gagner la Coupe Vanier quand tu viens à Laval et non pas de remporter des honneurs individuels. Nos cinq demis défensifs auraient pu être choisis. Maxime Lavallée a eu un impact important et Arnaud Laporte a été excellent.»

Auteur de quatre interceptions, Lessard est la seule recrue qui se retrouve sur les équipes d'étoiles.

C’est la première fois depuis 2017 que le Rouge et Or ne compte qu’un joueur de ligne offensive sur l’équipe d’étoiles. Le garde Samuel Thomassin comptait parmi les dix sélections du Rouge et Or en 2017.

«Nous avons récolté peu de verges au sol et accordé beaucoup de sacs et il s’agit d’une motivation de tenter de faire oublier notre saison, a mentionné Dumoulin-Duguay qui a vécu des émotions fortes, mercredi soir, alors que sa copine Audrey Champagne a réussi le botté de conversion qui a procuré la victoire au Rouge et Or lors de son premier match au championnat canadien de rugby. L’offensive part de la ligne, mais ce sont tous les membres de l’unité qui ont connu des ennuis à un moment ou à l’autre. On a corrigé des détails et on veut montrer le vrai visage de l’unité offensive pendant les éliminatoires qui sont un peu comme une rédemption.»

Les honneurs individuels seront dévoilés le 10 novembre la veille de la Coupe Dunsmore lors d'un point de presse qui se tiendra à l'institution qui sera hôte de la finale provinciale.

ÉQUIPE D'ÉTOILES 2023-2024

Position

Nom

Équipe

Quart-arrière

Jonathan Sénécal

Université de Montréal

Demi offensif

Brandon Ciccarello

Université McGill

Demi offensif

Franck Tchembe

Université Concordia

Centre-arrière / joueur hybride

Nathan Girouard-Langlois

Université de Montréal

Receveurs

Darius Simmons

Université McGill

Hassane Dosso

Université de Montréal

Kevin Mital

Université Laval

Carl Chabot

Université de Montréal

Centre

Michael Vlahogiannis

Université McGill

Gardes

Karim Brissault

Université Concordia

Alassane Diouf

Université de Montréal

Bloqueurs

Nathaniel Dumoulin-Duguay

Université Laval

Alexandre Levac

Université de Montréal

Ailiers défensifs

Nicholas Roy

Université Concordia

Jeremiah Ojo

Université de Montréal

Plaqueurs défensifs

Christopher Fontenard

Université de Montréal

Dylan Côté

Université de Sherbrooke

Secondeurs

Nicky Farinaccio

Université de Montréal

Harold Miessan

Université de Montréal

Secondeur (couverture)

Loïk Gagné

Université Concordia

Demis de coin

Jordan Lessard

Université Laval

Kaylyn St-Cyr

Université de Montréal

Demis défensifs

Cristophe Beaulieu

Université Laval

Bruno Lagacé

Université de Montréal

Maraudeur

Félix Petit

Université Laval

Botteur (précision)

Vincent Blanchard

Université Laval

Botteur (dégagement)

Eric Maximuik

Université Concordia

Spécialiste des retours

Guillaume Cauchon

Université Laval

Spécialiste de poursuite et couverture

Charles-Elliott Bouliane

Université de Montréal