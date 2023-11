Face aux documents financiers, Donald Trump Jr maintient sa ligne de défense

«C'est dingue tout ce qu'il y a là-dedans», écrivait Donald Trump Jr dans un courriel de 2017 quand le magazine Forbes émettait des doutes sur la fortune de son père. Mais «je faisais confiance aux comptables», a-t-il répété jeudi au procès civil à New York pour de vastes fraudes financières qui menace l'empire familial.

«Je ne m'en souviens pas», «je faisais confiance aux comptables»: le fils aîné de l'ancien président américain, a répété peu ou prou les mêmes réponses au deuxième jour de son audition à la barre, confronté à une longue série de documents financiers qu'il était censé avoir validé, en tant que vice-président exécutif de la Trump Organization, ou sur lesquels apparaît sa signature.

Parmi eux, les états financiers annuels de Donald Trump, sortes de photographies de sa fortune listant la valeur de ses propriétés, comme la Trump Tower et le gratte-ciel du 40 Wall Street à New York, la résidence «Seven Springs» près de la mégapole ou encore des golfs.

Le parquet général de l'État de New York accuse Donald Trump, Donald Trump Jr et Eric Trump, en tant que dirigeants de la Trump Organization, d'avoir gonflé, à hauteur de milliards de dollars, les valeurs de ces actifs dans les années 2010 pour obtenir des prêts plus favorables auprès des banques et de meilleures conditions d'assurance.

Au milieu de documents financiers officiels, Donald Trump Jr a aussi été interrogé par la représentante du parquet général, Colleen Faherty, sur un courriel d'un journaliste du magazine financier Forbes envoyé le 3 mars 2017, et qui listait une longue série de questions sur la fortune de Donald Trump.

Courriel «URGENT»

Le courriel, ayant pour objet «URGENT enquête fact-cheking de Forbes», émettait des doutes sur la véritable surface du triplex de Donald Trump dans la Trump Tower.

Adressé à un responsable de la Trump Organization, il avait été transféré ensuite à Donald Trump Jr, son frère Eric et le directeur financier de la Trump Organization, Allen Weisselberg. «C'est dingue tout ce qu'il y a là-dedans», avait répondu Donald Trump Jr dans un courriel.

Getty Images via AFP

Jeudi, le fils aîné de Donald Trump Jr a dit ne pas bien se souvenir de l'épisode. A-t-il engagé des vérifications, lui a demandé Colleen Faherty ? «Je ne sais pas si j'en ai fait», a-t-il répondu.

Le triplex de Donald Trump fait partie des exemples cités par l'accusation, car sa valeur aurait été déclarée sur la base d'une surface près de trois fois supérieure à la réalité (2.700 mètres carrés contre 1 000), ce qui aurait permis de l'évaluer à 327 millions de dollars.

L'audition du fils aîné de l'ancien président américain, terminée jeudi matin, a inauguré un défilé du clan familial dans le prétoire. Son frère cadet Eric Trump, 39 ans, est entré dans la salle d'audience pour être entendu dans la foulée, puis Donald Trump lui-même doit être entendu lundi. Ivanka Trump doit être interrogée mercredi prochain, mais elle a introduit un recours pour ne pas avoir à témoigner.