Je suis indigné du sort de notre télé

Plus du tiers des effectifs de TVA perdent leur emploi, si l’on y ajoute les 140 personnes de février dernier.

Suite à cette hécatombe, je suis inquiet comme doivent l’être tous les Québécois qui aiment la télévision et qui la savent essentielle à la survie de notre langue et de notre culture. Je suis ému aussi. Comme l’était Pierre Karl Péladeau, PDG de Québecor, lorsqu’il débitait ces très mauvaises nouvelles dans une conférence de presse où l’inquiétude des journalistes présents, quel que soit leur port d’attache, était palpable. Tous ceux qui font ce métier ne peuvent qu’appréhender l’avenir. Celui de journaliste n’est pas plus rose que ne l’est le métier des artisans de la télévision québécoise.

Je suis indigné aussi parce que cette situation désespérante était prévisible. Elle l’était depuis le jour où un certain Reed Hasting pensa à transporter sur internet le petit commerce de livraison de DVD qu’il faisait par la poste. Myopes comme des taupes, des premiers ministres comme Stephen Harper, et à sa suite Justin Trudeau, étaient si excités d’avoir au bout des doigts des séries et des films américains à volonté qu’ils renoncèrent même à percevoir la taxe de vente que devaient pourtant facturer les plateformes canadiennes naissantes.

Des médias exsangues

Presque aussi myopes que les politiciens, nos médias, nos gouvernements et nos institutions ont fait une incroyable promotion de Facebook, invitant tout le monde et son père à s’y retrouver. En un temps record, la publicité, nerf de la guerre des médias, suivit le courant populaire et migra vers les plateformes étrangères. Aujourd’hui, ces plateformes ont accaparé la plus grande partie de la publicité – à peu près 80% – laissant nos médias exsangues.

Je suis indigné enfin parce qu’en plus d’avoir participé au succès des plateformes étrangères, nos gouvernements continuent de traîner les pieds pendant que la maison brûle. Il y a déjà huit ans qu’Ottawa a résolu de forcer les plateformes étrangères à payer leur quote-part, mais elles n’ont pas encore versé un sou noir dans notre système de radiodiffusion. La loi qu’on a concoctée pour obliger Google et compagnie à redonner aux médias une partie des revenus qu’ils ont perdus est si biscornue qu’elle risque de demeurer sans effet.

Pendant ce temps, les appels au secours que lancent nos réseaux de télévision aux gouvernements et au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le CRTC) restent lettre morte. Pas question d’alléger les obligations de nos diffuseurs pris à la gorge. Leurs profits fondent comme neige au soleil malgré les coupures et les restrictions qu’ils pratiquent. Ottawa et Québec ont consenti un peu plus de subventions, fait quelques concessions fiscales, mais c’est trop peu trop tard. Pour TVA comme pour tous les réseaux de télévision.

Il est minuit moins une

À moins d’un renversement de la situation qui ne saurait attendre et dont seuls sont capables les gouvernements, la restructuration dramatique qu’entreprend TVA n’est que le premier d’une série. Pire encore que ces insupportables pertes d’emploi, c’est la survie même de notre culture et de notre langue qui est en cause. Comme est en cause la vitalité de l’information locale sans laquelle serait compromise la cohésion même de notre société.

La télévision qui a fait le Québec d’aujourd’hui ne tient plus qu’à un fil. Sachons reconnaître qu’elle est indispensable pour dessiner le Québec de demain.