La gauche canadienne fait son petit caca nerveux

L’avance des conservateurs sur les libéraux de Trudeau est maintenant de 14 points.

Mettons deux choses au clair pour commencer.

D’abord, je suis souverainiste. Je voterai pour le Bloc.

Ne me parlez pas de l’utilité ou de l’inutilité du Bloc. Ce n’est pas mon sujet aujourd’hui. On en jasera une autre fois.

Je précise que la souveraineté n’a rien à voir selon moi avec la gauche ou la droite. Nous ferons ces débats normaux dans un pays québécois normal.

Ensuite, je n’ai pas de sympathie particulière pour Pierre Poilievre et ses idées.

Panique

Je regarde cependant avec amusement la gauche canadienne qui panique devant la montée des conservateurs.

S’étranglant d’indignation, elle ressort les vieux costumes d’Halloween qui ne font plus peur à personne: trumpisme, radicalisme, populisme, privatisations, démantèlement de la CBC (ça vous ferait brailler?), etc.

Une obscure députée conservatrice, dont vous n’avez jamais entendu parler, dit une niaiserie, et voilà qui annonce l’âge des ténèbres.

En réalité, Pierre Poilievre, son discours et sa façon de faire de la politique ne sont que la version canadienne d’un phénomène qui se répand en Occident, avec des exceptions ici et là.

En gros, c’est un discours politique plus clivant, qui joue sur les émotions, qui cible les préoccupations quotidiennes de ceux qui ne se sentent plus écoutés, qui critique des institutions qui n’ont pas tenu leurs promesses.

Il y a évidemment un calcul dans la mise en marché de cette offre politique. Poilievre sait exactement sur quels boutons peser.

Mais au lieu de se ridiculiser en tentant de faire passer Poilievre pour le Trump qu’il n’est pas, cette gauche aujourd’hui complètement wokisée devrait se demander pourquoi cette approche fonctionne.

Dessinons à gros traits les contours de l’électeur «ordinaire» et de sa vie quotidienne.

Tout coûte plus cher. Les salaires ne suivent pas. Il a besoin d’une auto pour aller travailler. La criminalité monte. Se faire soigner est devenu très compliqué.

Il sait que l’avenir ne sera pas rose pour ses enfants. Il trouve crinqués les nouveaux diplômés universitaires qui parlent un charabia incompréhensible.

Il n’aime pas qu’une blague anodine hier devienne un scandale national aujourd’hui.

Pour lui, un homme, c’est un homme, une femme, c’est une femme, et il ne faut pas faire tout un plat avec les rarissimes exceptions.

On lui impose toutes sortes de changements culturels et moraux sur lesquels il n’a pas été consulté.

S’écouter

Inquiet, frustré, déboussolé, à la recherche d’une lueur, il écoute les bruits ambiants.

Quand la gauche canadienne lui parle, il entend quoi?

Plus d’impôts, plus de gouvernement, plus de bureaucratie, plus de contraintes, plus de ce qu’on fait depuis des lunes, avec en prime, plus d’étrangers, plus de rééducation pour extirper son cancer raciste, plus d’endoctrinement de ses enfants, etc.

Quand il dit non, on lui dit qu’il n’a pas compris ou que c’est effrayant de penser ainsi.

Au lieu de diaboliser stupidement Poilievre, la gauche devrait commencer par s’écouter parler.