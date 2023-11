Là où je me terre au Théâtre La Bordée: une inspiration pour les familles immigrantes

Parfois comique, souvent chargée en émotion, et toujours porteuse d’un message puissant pour l’inclusion des nouveaux arrivants; cette adaptation sur scène du roman de Caroline Dawson est un succès.

Durant l’heure quarante sur laquelle s’étendait la pièce, présentée au Théâtre La Bordée, les sept acteurs de la distribution ont su présenter un fidèle portrait de ce à quoi la vie peut ressembler pour des réfugiés politiques fraîchement débarqués au pays.

Chapeau à Mathilde Eustache pour sa personnification de la jeune Caroline, qui tente tant bien que mal de se faire accepter dans sa nouvelle communauté après avoir fui son Chili natal sous l’emprise d’une dictature. Son aisance à jongler avec les émotions et son talent à livrer ses lignes sans accrochages ont captivé les spectateurs dès les premières minutes de la représentation.

On ne peut non plus passer sous silence la prestation de Natalie Fontalvo, qui incarnait la mère de Caroline. L’actrice a été splendide dans son rôle, alliant la douceur et le côté sanguin des mères latines à la perfection; il faut dire que les lignes récitées en espagnol ont rendu le tout encore plus crédible.

La qualité des costumes, des décors, ainsi que des références à la culture populaire des années 1980-90 avaient de quoi rendre les spectateurs, majoritairement en âge de s’en souvenir, nostalgiques.

Au-delà du jeu des acteurs et de la qualité de l’environnement dans lequel se déroulait la pièce, l’adaptation du récit biographique Là où je me terre a été effectuée avec brio par Michel Nadeau. Les passages sélectionnés nous poussent, en tant que société, à l’introspection concernant nos qualités de terre d’accueil pour les réfugiés. Que l’on parle de la difficulté des arrivants à travailler dans leur champ d’expertise, ou bien des stéréotypes niais que l’on peut porter sur ceux-ci, cette pièce fait prendre conscience – sans emprunter un ton moralisateur – qu’il y a encore du travail à faire pour développer l’inclusion des familles immigrantes dans notre province.

La pièce est présentée jusqu'au 25 novembre et une supplémentaire a été ajoutée le 21 novembre.