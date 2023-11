Le 14 janvier 2024 à TVA: Charles Lafortune pilotera l’émission spéciale «La Voix 10 ans»

Une semaine avant de lancer la 10e saison de La Voix, TVA proposera l’émission spéciale La Voix 10 ans, qui sera diffusée le dimanche 14 janvier prochain.

Le rendez-vous de 90 minutes, empreint de nostalgie, d’émotions et de rencontres, sera piloté par Charles Lafortune, qui est le pilier de la populaire compétition musicale. L’animateur est en effet le seul à être revenu d’année en année depuis le début de l’émission, en 2013. L’homme de 54 ans a côtoyé tous les participants, les familles et les coachs, en plus d’avoir couronné chaque gagnant au fil des saisons.

L’émission spéciale, qui sera en quelque sorte une rétrospective des moments marquants des neuf premières saisons, permettra de faire un retour sur le phénomène télévisuel qu’est La Voix. Au menu: des prestations vocales, des rencontres avec d’anciens participants et coachs, des secrets de coulisses et bien entendu des anecdotes, on le devine.

La captation se fera au studio MELS de l’arrondissement de Saint-Hubert, à Longueuil, où l’émission est tournée chaque saison.

MOSAÏQUE FOURNIE PAR TVA

Rappelons que les quatre coachs de la 10e saison de La Voix sont Roxane Bruneau, Corneille, France D’Amour et Mario Pelchat. Roxane (qui avait piloté La Deuxième Voix) et France (qui avait brièvement remplacé Marjo la saison dernière après que cette dernière eut contracté la COVID-19) se glissent officiellement dans les fauteuils rouges pour la première fois. Corneille et Mario en sont pour leur part à leur deuxième mouture. L’an dernier, c’est la candidate de ce dernier, la Franco-Ontarienne Sophie Grenier, qui avait remporté La Voix à l’âge de 17 ans.

Produite par Productions Déferlantes, en collaboration avec Québecor Contenu, l’émission spéciale La Voix 10 ans sera présentée à TVA le dimanche 14 janvier, à compter de 19h. Quant à la 10e saison de La Voix, elle s’amorcera une semaine plus tard, le dimanche 21 janvier, à la même heure.