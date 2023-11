Les militants d’extrême gauche sont ridicules!

Si vous trouviez que Testament de Denys Arcand caricaturait les wokes, vous allez voir que la réalité dépasse la fiction! Une jeune journaliste française a «infiltré» le mouvement des militants d’extrême gauche et elle a pu montrer leur vrai visage.

Tous les sceptiques qui trouvent que les chroniqueurs du Journal exagèrent quand on parle des dérives et des dangers du wokisme devraient lire le livre Les nouveaux inquisiteurs de Nora Bussigny qui vient d’arriver en librairie au Québec.

INTOLÉRANCE, EXCLUSION ET DISCRIMINATION

Oui, les wokes existent. Oui, ils sont risibles. Oui, ils sont bourrés d’incohérences. Oui, ils peuvent être violents et haineux.

Nora Bussigny a fait du vrai journalisme d’enquête au «je». Pendant un an, elle s’est «déguisée» en militante d’extrême gauche, elle a adopté leur vocabulaire (microagression, mégenrer, cisgenre, intersectionnalité, handiphobie) en participant à leurs manifestations, leurs groupes de paroles, leurs réseaux sociaux et leurs cours (de sociologie) à l’université. Et qu’a-t-elle découvert?

Des antiracistes qui sont racistes, des progressistes qui sont réactionnaires, des militants qui prônent la tolérance mais sont intolérants envers les hétérosexuels, les hommes, les Blancs et les personnes qui ne sont pas transgenres.

Des personnages surréalistes comme Pensée (un homme barbu qui s’habille en rose des pieds à la tête et qui demande qu’on l’appelle «ael») et Nuage (qui veut qu’on l’appelle «ul»).

Des «débats» organisés à l’université alors qu’on y exclut les Blancs ou les hommes.

Ces petits curés pratiquent la «pureté militante»: on n’est jamais assez purs idéologiquement.

Nora Bussigny raconte l’histoire hallucinante d’une femme obèse qui a été accueillie à bras ouverts par les wokes quand elle a écrit un livre dénonçant la grossophobie mais qui a été violemment rejetée et s’est fait traiter de fasciste par les mêmes wokes le jour où elle a exprimé la volonté de perdre du poids!

L’anecdote la plus révélatrice du livre se déroule lors d’un défilé de la fierté intitulé, puisqu’on est en France, la Pride radicale.

Nora est enrôlée dans le service d’ordre pour dire aux Blancs qui participent au défilé qu’ils ne peuvent pas être avec les «personnes racisées» et doivent reculer à la fin du cortège. Ces chantres de l’inclusion pratiquent allègrement... la ségrégation! C’est Rosa Parks à l’envers!

Lors d’une rencontre sur les violences policières, on dénonce «la police qui tue» ET on scande des slogans comme «un bon flic est un flic mort» et «un flic, une balle».

Lors d’une autre rencontre, on martèle que la laïcité empiète sur le droit des femmes. Pas un mot sur les religions monothéistes qui sont sexistes et misogynes.

Nora Bussigny parle de leur «intransigeance maladive» et du «fascisme ordinaire défendu par de nouveaux inquisiteurs».

ATTENTION DANGER

Je rêve qu’au Québec, une jeune journaliste se déguise en woke et infiltre Québec solidaire, les cours de socio de l’UQAM ou les manifs des antifas, pour nous rapporter ce qui se dit derrière des portes closes. Mais ce serait à ses risques et périls.

En entrevue à mon émission à QUB radio, Nora Bussigny m’a dit être la cible de cyberintimidation. Des événements liés à la promotion de son livre ont dû être annulés car ses employeurs craignaient pour sa sécurité.

Pour les wokes, c’est très vilain d’attaquer une femme... sauf si c’est une femme qui ne pense pas comme eux!