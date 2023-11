Les profs de Montréal, Québec et Gatineau en grève générale illimitée à partir du 23 novembre

Les profs de Montréal, Québec et Gatineau seront en grève générale illimitée à partir du 23 novembre.

Alors que les syndiqués du Front commun seront en grève le 6 novembre, les profs de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) déploient l’artillerie lourde: une grève générale illimitée sera déclenchée à partir du 23 novembre si aucune entente n’est conclue avec Québec d’ici là, annonce la fédération syndicale.

Cette date a été adoptée jeudi lors d’une réunion du Conseil fédératif de négociation de la FAE.

La FAE représente 65 000 enseignants, soit plus de 40% des profs de la province. Ses membres enseignent dans des écoles primaires et secondaires des régions de Montréal, Québec, de l’Outaouais, des Laurentides, de l’Estrie et de la Montérégie (voir détails plus bas).

Contrairement aux syndiqués du Front commun, cette fédération syndicale n’a adopté qu’un seul moyen de pression, la grève générale illimitée, qui sera déclenchée à partir du 23 novembre prochain si aucune avancée significative n’est constatée à la table de négociation.

Le gouvernement Legault a donc 20 jours pour éviter le déclenchement de la grève générale illimitée des profs de la FAE.

«Une grève générale illimitée est un moyen de pression de dernier recours, mais devant l’incohérence entre la volonté du gouvernement et l’attitude observée à la table de négociation, les profs sont rendus là. Il faut agir maintenant», déclare Mélanie Hubert, présidente de la FAE.

Selon cette dernière, l’incompréhension du gouvernement face à la souffrance des profs et à leur désertion entraînera des conséquences encore plus dévastatrices pour la qualité de l’éducation dans les décennies à venir.

Grève ponctuelle

De leur côté, les autres profs des écoles publiques sont représentés par la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ), qui fait partie du Front commun, tout comme les syndicats représentant les employés de soutien et les professionnels du réseau scolaire.

Ce regroupement a en main un mandat de grève pouvant aussi aller jusqu’à la grève générale illimitée.

Le Front commun a toutefois décidé pour l’instant d’exercer des journées de grève ponctuelles, dont la première se déroulera le lundi 6 novembre.

Les cours et les services de garde de garde seront suspendus en avant-midi dans la majorité des écoles touchées par ce débrayage.

Les écoles visées par la grève générale illimitée des profs de la FAE annoncée à partir du 23 novembre

Région de Montréal

Centre de services scolaire de Montréal

Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys

Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île

Centre de services scolaire de Laval

Région de Québec

Centre de services scolaire de la Capitale

Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries

Montérégie

Centre de services scolaire des Trois-Lacs

Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs

Laurentides

Centre de services scolaire des Mille-Îles

Outaouais