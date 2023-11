Notre site web se rafraîchit

Nos lecteurs, qui nous consultent aussi sur internet, remarqueront aujourd’hui que nous avons apporté des changements qui ont pour but d’améliorer l’expérience de lecture. Notre page d’accueil fait peau neuve et devient plus épurée, plus simple et plus agréable à consulter sur tous vos appareils.

Nous publions chaque jour plus de 150 articles afin que vous soyez toujours les premiers informés de l’actualité qui vous touche, ici et ailleurs.

La nouvelle page d’accueil vous permettra de mieux faire le tri des nouvelles les plus importantes à chaque moment de la journée.

Ce changement sur notre site web s’ajoute au lancement, plus tôt cette année, de notre nouvelle application mobile, que vous avez adoptée en grand nombre.

En moins de six mois, vous avez été plus de 160 000 à télécharger la nouvelle application du Journal et ce nombre ne cesse d’augmenter chaque semaine. Depuis son lancement, elle est l’application mobile d’information la plus téléchargée au Québec sur les plateformes de Google et d’Apple.

À une époque où il est de plus en plus difficile de découvrir les contenus d’information sur les réseaux sociaux, notamment en raison du blocage des nouvelles par Meta (Facebook et Instagram), nos plateformes web et mobile deviennent des rendez-vous incontournables pour rester informé. Nous avons d’ailleurs constaté que de plus en plus de lecteurs viennent consulter nos nouvelles à la source.

Bonne lecture

Dany Doucet

Rédacteur en chef

À l’image de votre journal

Une page d’accueil qui met de l’avant vos contenus d’actualité en images.

Une expérience renouvelée

Meilleure organisation de vos contenus, navigation optimisée et lecture plus facile sur tous vos appareils.

Plus de vidéos

Une offre toujours grandissante de contenus vidéo exclusifs.