Nouveau partenariat: Duo Productions veut faire voyager ses séries

Les séries Nous et Après de Duo Productions pourront voyager vers d’autres marchés en vertu d’un partenariat ratifié avec l’entreprise de production et de distribution Boat Rocker, basée à Toronto.

La boîte des producteurs et auteurs Anne Boyer et Michel d’Astous a signé cette entente avec Boat Rocker lors du plus récent MIPCOM, à Cannes. Le partenariat vise à faire briller les fictions et les émissions de Duo Productions à l’étranger en «[combinant les] forces» des deux entreprises, ceci «afin de veiller au développement créatif et à la distribution, pour les marchés internationaux» des œuvres de Duo Productions, a-t-on expliqué dans un communiqué, jeudi.

Ce sont les séries Nous, disponible sur Club illico, et Après, disponible sur ICI TOU.TV, qui bénéficient dès le départ de cette entente. La première a été annulée après deux saisons et la seconde était une minisérie de six épisodes sans suite.

«Avec un partenaire tel que Boat Rocker, qui croit autant que nous au pouvoir des belles histoires, nous pourrons offrir à nos artistes et artisans un rayonnement bien au-delà de nos frontières. Nous aspirons à ce que plusieurs de nos projets puissent bénéficier de cette alliance avec Boat Rocker, une compagnie portée par l’imagination et l’innovation, et qui voit en nos productions un potentiel mondial», a indiqué le producteur et chef du développement international de Duo Productions, Hugo d’Astous.

Une longue feuille de route de séries à succès

On doit à Duo Productions, qui a été fondée en 2002, les séries Classé secret – dont la deuxième saison est actuellement diffusée sur ADDIK –, Ma mère, Après, Piégés, Nous, L’homme qui aimait trop, Mon fils, Si on s’aimait – dont la quatrième saison bat son plein à TVA –, Si on s’aimait encore, L’heure bleue, Pour Sarah, Yamaska, Un sur 2, Les sœurs Elliot et Le gentleman.

Anne Boyer et Michel d’Astous ont aussi écrit les fictions Nos étés, Les poupées russes, Les grands procès, Tabou, 2 frères, Le retour, Sous un ciel variable et Jeux de société, leur toute première, qui remonte à 1989.