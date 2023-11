Quatre candidats pour remplacer Pierre Dorion chez les Sénateurs

Le départ de Pierre Dorion des Sénateurs d’Ottawa a laissé place à de nombreuses rumeurs sur son possible successeur.

Mercredi, en conférence de presse, le président des opérations hockey des Sénateurs, Steve Staios, a assuré qu’il prendrait son temps pour «évaluer nos options et voir qui serait disponible pour ce poste.»

Voici une liste de quatre candidats dont le nom circule abondamment, présentement, dans les rumeurs.

Mathieu Darche

Photo d'archives, Martin Chevalier

Le nom de Darche est l’un de ceux qui reviennent le plus souvent chaque fois qu’un directeur général perd son emploi dans la LNH. Le confrère de TVA Sports Renaud Lavoie mentionnait d’ailleurs mercredi que le Québécois était l’un des candidats les plus logiques pour succéder à Dorion.

«La logique c’est que Mathieu Darche arrive là, a-t-il souligné lors de l’émission JiC. Tout le monde dans la Ligue nationale à qui tu parles dit toujours la même chose, que le prochain directeur général des Sénateurs, c’est Mathieu Darche. Il connaît très bien Michael Andlauer. [...] Le nom de Mathieu revient constamment. »

La relation entre Darche et Andlaeur remonte à l’époque où Darche évoluait pour les Bulldogs de Hamilton, équipe qui était la propriété du nouvel actionnaire majoritaire des Sénateurs.

Peter Chiarelli

Ian Kucerak/Edmonton Sun

Aussi surprenant que cela puisse paraître pour certains amateurs, le nom de Chiarelli est l’un des noms qui sont revenus le plus souvent dans les rumeurs au cours des dernières heures. L’homme de hockey de 59 ans agit actuellement comme vice-président, opérations hockey avec les Blues de St. Louis.

Avant de se joindre aux Blues, il avait été directeur général des Bruins de Boston, puis des Oilers d’Edmonton. Il a d’ailleurs gagné la Coupe Stanley avec les Bruins, en 2011.

Il s’agirait d’un retour à Ottawa pour Chiarelli puisque c’est avec les Sénateurs que tout a commencé, pour lui, en 1999 lorsqu’il était devenu le directeur des opérations légales de l’équipe avant d’être nommé adjoint au directeur général, en 2004.

Jason Spezza

Photo Bruce Bennett/Getty Images/AFP

C’est le journaliste de Sportsnet Elliotte Friedman qui a avancé le nom de Spezza récemment et, il faut l’admettre, c’est logique. Spezza a été repêché par les Sénateurs et y a passé la majeure partie de sa carrière de joueur. Depuis sa retraite, il fait partie des jeunes gestionnaires les plus en vue dans la ligue. Après avoir été conseiller au directeur général des Maple Leafs Kyle Dubas en 2022-2023, ce dernier l’a amené avec lui à Pittsburgh lorsqu’il y est devenu le président des opérations hockey et directeur général des Penguins. Spezza agit actuellement comme directeur général adjoint.

Patrick Roy

Marcel Tremblay / Agence QMI

Les chances de voir Roy débarquer à Ottawa sont peut-être meilleures pour le rôle d’entraîneur-chef que pour celui de directeur général, mais on se doit d’inclure son nom ici. Roy est dans les bonnes grâces du propriétaire de l’équipe Michael Andlaeur et il a déjà participé à un processus d’embauche avec les Sens, celui visant à dénicher un entraîneur-chef en 2019.