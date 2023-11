Rappel de cantaloups de marque Malichita en raison de la bactérie Salmonella

La variété de melon cantaloup de la marque Malichita fait l’objet d’un rappel, en raison de la présence de la bactérie Salmonella.

«Le produit visé fait l'objet d'un rappel auprès du marché parce que ce produit pourrait être contaminé par la bactérie Salmonella», a indiqué l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

Les cantaloups visés par ce rappel ont été vendus entre le 22 octobre et le 1er novembre inclusivement dans plusieurs marchés québécois.

L’organisme fédéral indique que ce fruit et les produits visés par un rappel pour raison de contamination microbienne ne doivent pas être consommés, vendus, servis ou distribués.

Ils doivent être jetés ou rapportés au lieu où ils ont été achetés, a précisé l’agence fédérale, selon laquelle les produits contaminés par la bactérie Salmonella peuvent rendre malade.

Les produits visés par le rappel ont été vendus au Québec et dans les Maritimes, et pourraient avoir été distribués ailleurs dans d’autres provinces et territoires.

«La salmonellose peut entraîner des complications à long terme, notamment une forme grave d’arthrite», a-t-on mis en garde par ailleurs.