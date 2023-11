Robert Miller aurait fait une victime âgée de 12 ans

À quelques heures de la reprise des audiences dans le dossier de la demande d’action collective contre le milliardaire québécois Robert Miller, TVA Nouvelles a appris qu’il aurait fait une victime de 12 ans, selon de nouveaux documents judiciaires qui feront l’objet de discussions jeudi au palais de justice de Montréal.

Dans son affidavit, la victime alléguée, dont l’identité n’est pas dévoilée, affirme avoir rencontré M. Miller en 1994, alors qu’elle était âgée de 12 ans, durant sa première année de secondaire.

Elle vivait alors à Brossard avec son père handicapé.

Ils avaient peu d’argent et la jeune fille voulait travailler, mais elle était trop jeune.

«Un jour, j’ai trouvé une annonce dans le journal du mannequinat, indique la victime dans sa déclaration. J’ai appelé le numéro, et un homme qui s’appelait Raymond Poulet m’a répondu, et m’a donné rendez-vous à Montréal.»

«Quand je suis arrivée, il m’a expliqué que c’était en effet pour du mannequinat, mais qu’il fallait aussi que j’aie des rapports sexuels avec un homme qui s’appelait Bob qui allait m’aider avec ma carrière», ajoute-t-elle.

Un ou deux jours plus tard, elle dit avoir eu ce premier rendez-vous avec Bob.

«À mon arrivée, il m’a donné des enveloppes qui contenaient de l’argent [...] Il m’a donné quelque chose à boire, un cocktail avec du jus et de l’alcool, peut-on lire dans le document judiciaire. Il m’a dit qu’il voulait que je sois relaxée, pour que ça ne me fasse pas mal, et pour que je me sente bien.»

«Il m’a demandé de prendre un bain [...] Ensuite, nous sommes allés dans la chambre [...] Nous avons eu un rapport sexuel non protégé», ajoute-t-on.

La victime alléguée prétend avoir reçu 500$.

Lors d’une troisième rencontre, elle prétend avoir dit qu’elle avait 12 ans à Bob.

Les rapports sexuels selon ses dires se sont déroulés jusqu’à l’âge de 15 ou 16 ans.

Elle raconte avoir été arrêtée en 1997 par la police à son école pour sollicitation, en lien avec les filles qu’elle devait présenter à Bob.

Elle n’a pas eu de dossier judiciaire.

Cette expérience a détruit sa vie, dit-elle.

La consommation de drogue et d’alcool faisait partie de sa vie.

Elle parle de sentiment de rejet, d’abandon, quand il a mis un terme aux rencontres.

Elle dit avoir fait partie de gangs de rue à 18 ans et d’avoir eu comme boulot celui de travailleuse du sexe.