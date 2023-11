[PHOTOS] «Sky is the limit»: nouveau look, laits frappés et projets d’expansion pour les restaurants Ashton

Vingt mois après avoir été achetés par de jeunes entrepreneurs québécois, les restaurants Ashton modernisent leur image, introduisent des laits frappés et mettent le cap sur une expansion qui les amènera hors de la région de Québec.

La célèbre enseigne connue pour ses poutines dévoile ce jeudi une toute nouvelle identité, qui se décline par un nouveau logo et la métamorphose complète de la succursale de la rue du Marais.

Les copropriétaires, Émily Adam et Jean-Christophe Lirette, avaient concrétisé un «rêve» en mars 2022 en succédant au fondateur Ashton Leblond. Dès le début, ils avaient exprimé le souhait de moderniser la chaîne, sans la dénaturer.

«Je pense qu’on était rendus là avec Ashton, puis avec les ambitions qu’on avait Émily et moi pour la chaîne. On voulait renouveler un peu notre clientèle, la rajeunir puis se positionner comme un employeur de choix, puis aussi comme une marque avec un potentiel international», explique M. Lirette, qui a 34 ans comme sa partenaire d’affaires et conjointe.

Nouveau look, même poutine

Le logo se veut plus simple et donc plus facilement exportable, sans le mot «Chez». Les termes «frais et vrai» sont encore partie intégrante du slogan.

Sur la rue du Marais, tout l’intérieur, l’extérieur et le mobilier ont été remis au goût du jour dans des teintes de rouge et de crème. L’expérience client a été revue et un espace «académie» a été prévu à des fins de formation.

«L’important, c’était de garder la touche rétro puis l’esprit casse-croûte un peu; que les gens se reconnaissent et disent que “c’est encore mon bon vieux Ashton”, mais à la sauce d’aujourd’hui», décrit M. Lirette, qui parle d’une «évolution» et non d’une «révolution».

La rénovation des autres restaurants sera faite progressivement au cours des prochaines années.

«Ashton, c’est une marque qui est forte et authentique. Quand les gens entrent dans un Ashton, on veut que ce soit chaleureux», ajoute Émily Adam qui souhaite mettre l’accent sur «l’aspect humain» qui semble se perdre ailleurs dans la restauration rapide, selon elle.

Ajouts au menu

Quant au menu, pas question de toucher aux pommes de terre de l’île d’Orléans, à la sauce dont la recette est secrète, ou au fromage en grains dont on tait jalousement l’origine.

Si aucun produit n’a été enlevé, on note quelques ajouts. Les restaurants rénovés, dont celui du Marais, offriront une nouvelle collection de laits frappés et on pourra acheter des sacs de fromage en grains directement sur place.

De plus, la sauce barbecue sera introduite de manière permanente dans l’ensemble des 23 restaurants, qui offriront également un menu pour enfants sous forme de boîte à surprise.

Dans les prochains jours, un nouvel affichage, de nouveaux emballages et de nouveaux uniformes feront leur apparition un peu partout dans le réseau.

Le tout a été créé en collaboration avec l’agence LG2, à la suite d’une réflexion qui a impliqué plusieurs employés.

Selon les copropriétaires, qui possèdent aussi le casse-croûte Ti-Oui à Saint-Raymond, il pourrait bien s’agir de la plus importante évolution de l’image de marque de l’histoire d’Ashton, fondée il y a 54 ans.

«Sky is the limit»

Pour l’avenir, les deux chefs d’entreprise évoquent deux ouvertures de restaurant en 2024 pas trop loin géographiquement de la capitale nationale, mais on comprend que la croissance du groupe ne s’arrêtera pas là.

Les entrepreneurs travaillent d’ailleurs à l’instauration d’un système de franchises et confirment leur volonté de «sortir de la région de Québec».

Ils caressent même le vœu de faire découvrir, un jour, leur poutine hors de la province ou même hors du pays.

«Les gens aiment le Ashton alors on ne voit pas pourquoi les gens à l’extérieur n’aimeraient pas la marque. [...] Pour nous, sky is the limit», dit avec un sourire en coin Émily Adam tout en soulignant l’importance de «bien faire les choses, étape par étape» et de s'allier à des gens «passionnés».