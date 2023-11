Tempête Ciaran: des vents records en France

La puissante tempête automnale Ciaran qui s'est abattue sur une partie du nord-ouest de l'Europe durant la nuit de mercredi à jeudi, en particulier sur les côtes françaises, a enregistré des rafales de vent records avant de commencer à s'enfoncer davantage vers le nord.

En France, une personne est morte dans la chute d'un arbre sur un poids lourd dans le nord du pays, et deux blessés légers sont à déplorer dans l'Ouest, selon les autorités.

Les vents ont frôlé les 200 km/h dans le Finistère en Bretagne (Ouest), entraînant des coupures d'électricité et des arbres couchés, mais aucun dégât majeur n'était signalé en début de matinée.

Vingt-quatre des 96 départements de France métropolitaine sont en vigilance orange jeudi matin sur l'ensemble du littoral atlantique et de la Manche (Normandie), ainsi que dans le Sud-Est et en Corse, indique Météo-France dans son bulletin de 6 h (5 h GMT).

«Les vents les plus violents concernent maintenant les Côtes-d'Armor (Bretagne, NDLR) et la Manche», précise Météo-France, avec des rafales de 130-140 km/h dans les terres et 150 à 170 km/h «sur les côtes voire plus sur les caps exposés». Selon le bulletin, «l'accalmie se dessine progressivement» pour gagner la Normandie vers la mi-journée et le Nord en soirée.

Le secteur des transports sera perturbé jeudi dans l'ouest du pays où la circulation routière est interdite jeudi matin dans le Finistère, à la pointe bretonne. Les autorités avaient demandé mercredi la fermeture temporaire des aéroports bretons de Brest et Quimper pour la soirée et la nuit.

Selon le quotidien régional Ouest-France, des avions ont dû être déroutés mercredi soir de Nantes (Ouest) vers Toulouse (Sud-Ouest) en raison des vents.

Trains perturbés

Les chemins de fer prévoient jeudi matin des «arrêts préventifs des circulations ferroviaires» sur une partie des trains de la banlieue parisienne. La circulation des trains régionaux dans l'Ouest est interrompue de mercredi soir à vendredi matin.

Pour les trains à grande vitesse, 90 % devraient circuler, mais la circulation sera interrompue sur certains axes entre Paris et des villes de l'Ouest.

En Bretagne, de nombreuses chutes d'arbres ont entraîné la fermeture temporaire de certains axes majeurs en Bretagne et des coupures d'électricité ont été recensées. Selon l'opérateur, 1,2 million de foyers ont été privés de courant dont 780 000 en Bretagne.

«Les rafales de vent sont exceptionnelles sur la Bretagne et de nombreux records absolus sont battus» localement, a relevé Météo-France sur X (anciennement Twitter). L'organisme a enregistré durant la nuit des pointes jusqu'à 193 km/h.

Outre les vents, Météo-France s'inquiète d'un «épisode pluvieux donnant d'importantes quantités de précipitations en peu de temps sur des sols déjà saturés».

Le président français Emmanuel Macron s'est joint mercredi soir aux nombreux messages des autorités incitant à la prudence face à cet événement climatique. «Ne prenez pas de risque. Restez chez vous et prenez des nouvelles de vos proches isolés», a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Les événements météorologiques extrêmes (cyclones, canicules, inondations, sécheresses...) sont des phénomènes naturels. Mais le réchauffement climatique provoqué par les émissions de gaz à effet de serre générés par l'activité humaine peut les amplifier.