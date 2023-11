Trudeau et Legault en chute libre... pour la même raison

Rien ne va plus pour Justin Trudeau et François Legault. Ce dernier dit même qu’il a de la peine à la suite de sa dégringolade dans les sondages. Pourtant, leurs chutes vertigineuses ont une cause commune bien identifiable: leurs gouvernements ont berné les gens et en politique, «quand t’es pas cru... t’es cuit!».

Lorsque c’est devenu clair que la CAQ avait carrément menti sur le troisième lien à Québec, Legault a refusé de s’excuser. La population de la Capitale-Nationale, à son tour, a refusé de l’excuser, lui, ce qui a mené à sa défaite cuisante et humiliante lors de l’élection partielle du mois dernier.

Trudeau, le bluffeur

Trudeau a été élu sur de nombreuses promesses, notamment celle de faire de la lutte contre les changements climatiques une priorité. Jeudi dernier, en mode panique après une chute sans précédent de ses appuis dans les Maritimes, il a sacrifié une partie importante de son plan de réduction des gaz à effet de serre.

La raison de l’abandon est facile à comprendre. En imposant une hausse substantielle de la taxe carbone, il n’a pas tenu compte de la réalité rurale dans ces provinces.

Cette augmentation allait affecter d’abord et avant tout les gens les moins riches qui chauffent au mazout. Trudeau risquait de tout perdre dans des provinces où il détenait la majorité des sièges.

Au cours de l'été, les premiers ministres de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick avaient pourtant tous interpellé Trudeau pour qu’il se ravise. C’était peine perdue. Trudeau n’était pas en mode écoute, il sermonnait.

Il faut dire que certains de ces élus sont très efficaces, particulièrement le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston. Ils sont tous conservateurs, ce qui a pu donner à Trudeau l'impression qu’il pouvait les ignorer: erreur.

À peine trois mois après l’imposition de la nouvelle taxe, Trudeau faisait sien leur argumentaire, en pleine contradiction avec tout ce qu’il avait dit pendant l’été.

Photo tirée de twitter, Tim Houston

Il joue avec le feu

Mais attention, Trudeau a juste mis sa taxe sur «pause» pour trois ans. S’il avait voulu dire aux gens de ne plus voter libéral, il ne s’y serait pas pris autrement! Il a dit, en effet, que s’il est réélu, il va imposer sa taxe carbone à nouveau!

D’autres électeurs libéraux – les gens qui se soucient de l'environnement et des générations futures – sont tout aussi furieux que Trudeau recule.

Ils l’ont cru quand il a promis de maintenir une taxe carbone sur les sources d’énergie les plus polluantes. Cet élément clé d’un plan de lutte contre les changements aura pris huit ans à se mettre en branle; Trudeau les a vivement déçus.

C’est ce qu’on appelle, dans la langue de Shakespeare, une décision lose-lose (perdant-perdant)!

D’autres provinces se demandent pourquoi leur principale source d’énergie de chauffage, le gaz naturel, ne bénéficierait pas de ce même traitement de faveur.

À ce chapitre, la réponse de Team Trudeau est sidérante: Gudie Hutchings, la ministre libérale du Développement économique rural, a tout bonnement expliqué que ces provinces n’ont qu’à élire plus de libéraux!

Trudeau a peut-être mis sur pause un vent fort dans les régions atlantiques, mais il risque de récolter une tempête partout au Canada lors des prochaines élections.