Un restaurant en rogne cherche une famille de 12 qui se serait sauvée sans payer

Un restaurant de Cornwall au Royaume-Uni a saisi les réseaux sociaux pour dénoncer une famille de 12 personnes, incluant plusieurs enfants, qui auraient quitté l’établissement en douce la semaine dernière au moment de payer, dès que la serveuse a eu le dos tourné.

«Ces 12 personnes ont dîné avec nous entre 14 h et 16 h aujourd'hui et sont reparties sans payer. Aucune erreur, calculée et prouvée par une couverture complète de la caméra», a martelé dimanche le restaurant Britannia Inn sur Facebook, selon ce qu’a rapporté «The Sun».

Samedi, la tablée de 12 personnes aurait profité d’un copieux repas, incluant 10 pintes de bières, un steak, deux grosses lasagnes et de nombreux plats et desserts pour les enfants avant de prendre la poudre d’escampette, laissant derrière eux une facture impayée de 260,50 livres sterling – soit l’équivalent de plus de 435 $ canadiens –, selon le média britannique.

Selon ce qu’aurait confié un membre du personnel au «MailOnline», le délit était «clairement planifié», alors que le groupe aurait «regardé et attendu que le personnel sorte de la pièce pendant 45 secondes avant de tous courir vers la porte», aurait-il indiqué, selon «The Sun».

«Quand la serveuse est revenue, ils étaient tous partis. Ils avaient fait semblant d'emmener les enfants à l'aire de jeux dans le jardin, mais ils sont simplement partis. Ils n'ont pas commandé les repas les plus copieux ou les plus chers, ni quoi que ce soit qui puisse déclencher un signal d'alarme», aurait précisé l’employé au média britannique.

À la suite de sa publication pour tenter de retrouver les auteurs du délit, le restaurant aurait obtenu les noms des individus impliqués, avant de déposer une plainte à la police, a indiqué «The Sun».

Récemment, le «Daily Mail» rapportait une hausse marquée du nombre de dîneurs qui quittent sans payer au Royaume-Uni, qu’il attribue à la hausse du coût de la vie. Juste dimanche, un groupe de sept personnes aurait pris la fuite en laissant derrière lui une facture de 489 livres sterling – près de 825 $ canadiens – à Ashford dans le sud-est du pays.