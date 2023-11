«Zéro déchet plastique»: le Canada pourrait réduire ses déchets d’un tiers par an

Le Canada pourrait réduire d’un tiers ses déchets plastiques à usage unique chaque année, selon le nouveau guide publié par Oceana Canada en réponse à l’objectif «Zéro déchet plastique» du gouvernement.

Un tiers des déchets plastiques à usage unique par an correspondrait à 720 000 tonnes, soit l’équivalent de 6000 baleines bleues par an, selon le rapport.

Les plastiques à usage unique représentent environ la moitié des déchets plastiques du Canada selon Oceana Canada, qui anticipe un sommet en 2026 puis une tendance à la baisse de la pollution plastique au pays, si les bonnes mesures sont prises.

Voici ce que le guide préconise:

• Déballer les produits en vente dans les épiceries, faire revenir les systèmes de remplissage et retirer tous les emballages non recyclables des magasins dans le but de réduire les déchets d’emballages plastiques de 45 % d’ici 2040.

• Introduire progressivement des exigences de réutilisation concernant les bouteilles de boissons comme c'est déjà le cas avec les systèmes de consigne pour les boissons alcoolisées, ce qui permettrait à 70 % des bouteilles d’être réutilisables d’ici 2040.

• Réduire de 100 % l’utilisation de chlorure de polyvinyle (PVC) et le polystyrène (PS) et adoptant des matériaux recyclables.

• Réduire de 100 % les déchets plastiques de la restauration à emporter en regroupant les principaux restaurants et les transporteurs d’aliments à l’échelle nationale.

• Les emballages de palettes pourraient être réduits de 90 % d’ici 2040 en utilisant des matériaux réutilisables comme des filets au lieu de pellicules à usage unique.

• Imposer une interdiction complète de la vaisselle en plastique dans les restaurants lorsque la nourriture est consommée sur place.

• Le secteur du commerce électronique peut éliminer tous les déchets plastiques en combinant des interdictions et des plans P2 robustes, qui exigent l’élimination des plastiques à usage unique.

«Il est temps que les leaders des différents secteurs se mobilisent et répondent aux enjeux en adoptant des mesures pour mettre fin aux déchets plastiques. En travaillant ensemble, nous pouvons avoir un impact positif sur l’environnement, les océans et la vie marine», a déclaré Kim Elmslie, directrice de campagne d’Oceana Canada.

Selon les Nations Unies, la pollution plastique est la deuxième plus grande menace pour la planète après les changements climatiques.

Quelques chiffres sur la consommation du plastique

• Les épiceries génèrent plus de 382 430 tonnes de plastique à usage unique chaque année, sans compter les boissons embouteillées.

• Les bouteilles de boissons génèrent plus de 178 000 tonnes de plastique à usage unique chaque année. Les boissons gazeuses et l’eau sont les principales boissons à l’origine de ces déchets.

• Chaque année, le Canada produit près de 135 000 tonnes de plastique à usage unique qui ne peut être ni recyclé ni réutilisé.

• La restauration à emporter génère chaque année 125 000 tonnes de déchets d’emballages plastiques.

• Les emballages de palettes représentent plus de 110 000 tonnes de plastiques jetées chaque année.

• La restauration sur place génère plus de 70 000 tonnes de plastique à usage unique chaque année, incluant des boissons et repas consommés sur place, mais servis dans de la vaisselle en plastique.

• Le commerce électronique génère plus de 60 000 tonnes de plastique à usage unique chaque année.