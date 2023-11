35 ans du Musée de la civilisation: 6 expositions marquantes

Le Musée de la civilisation vient de souffler 35 bougies. Pour célébrer cet anniversaire, Le Journal et une équipe du musée ont identifié six expositions marquantes, commentées par la relationniste de presse Agnès Dufour, parmi toutes celles qui ont été présentées depuis le 19 octobre 1988.

Souffrir pour être belle

Photo de Pierre Soulard fournie par le Musée de la civilisation

Du 20 octobre 1988 au 27 août 1989

Dès ses débuts, le musée choisit de ne pas ignorer les enjeux de société et de forcer ses visiteurs à se questionner. «Cette exposition s’intéressait aux comportements, précisément aux relations qu’entretiennent les femmes avec la beauté, ce principe abstrait pour lequel le confort de ces dames est si souvent délaissé.»

Nous, les Premières Nations

Photo de Nicola-Frank Vachon fournie par le Musée de la civilisation

Du 21 octobre 1998 au 4 août 2013

Première exposition permanente sur les Premières Nations et les Inuit, elle a tenu l’affiche presque 15 ans et témoigne du souci du musée de faire de la place aux 11 nations autochtones qui habitent le Québec. «Cette exposition offrait une vision globale, non folklorique, de leurs réalités.»

Gratia Dei. Les chemins du Moyen-Âge

Photo de Jacques Lessard fournie par le Musée de la civilisation

Du 21 mai 2003 au 28 mars 2004

Cette production ambitieuse levait le voile sur la vie durant les années 1000 à 1550 tout en innovant. «Le musée offrait une visite de l’exposition à l’aide de petits ordinateurs de poche présentant un choix de quatre personnages. C’était une première dans l’histoire muséale au Québec.»

Rome. De ses origines à capitale d’Italie

Photo de Nicola-Frank Vachon fournie par le Musée de la civilisation

Du 11 mai 2011 au 29 janvier 2012

Tout aussi ambitieuse était cette plongée au cœur de 2600 ans d’histoire d’une cité qui n’a cessé de fasciner depuis des millénaires, grâce à la présentation d’artefacts jamais exposés auparavant. «Cette exposition, entièrement réalisée par le Musée de la civilisation, a surpris plus d’un directeur de musée romain parce que jamais une institution muséale à travers le monde ne s’était attaquée à l’histoire de la Ville éternelle.»

Hergé à Québec

Photo les archives Stevens LeBlanc/Le Journal de Québec

Du 21 juin au 3 décembre 2017

Une exposition qui a marqué l’histoire du musée en faisant courir les foules. «420 593 entrées aux portes ont été comptabilisées, soit une moyenne de 84 100 visiteurs par mois.» C’est un record. Il faut dire que Hergé à Québec permettait une rare (c’était une première en Amérique du Nord) et jouissive incursion dans l’univers d’un grand bédéiste et de son personnage fétiche, Tintin.

Ô merde!

Photo les archives Stevens LeBlanc/Le Journal de Québec

Du 17 juin 2021 au 26 mars 2023

Dans une période merdique, celle de la pandémie, le musée étonne en préparant une exposition sur le... caca, du dégoût qu’il provoque à sa gestion et revalorisation. «Un sujet peu connu, mal aimé et pourtant commun à l’ensemble des mortels», rappelait lors de l’ouverture la chargée de projets, Coline Niess. Audacieuse, cette réalisation du Musée de la civilisation a remporté un prix d’excellence de la Société des Musées du Québec pour son caractère innovant.

Pour ses 35 ans, le Musée a conçu une vitrine où sont mis en valeur 35 objets tirés de 35 expositions, qu’on pourra admirer jusqu’au 10 mars 2024. De plus, l’entrée est gratuite toute la fin de semaine, les 4 et 5 novembre. Une exposition célébrant les 40 ans du hip-hop au Québec ouvrira ses portes au public le 10 novembre.

Le Musée en chiffres

Près de 500 expositions

Plus de 225 000 objets de collection conservés

20 618 709 visiteurs

Source: Musée de la civilisation