À la mi-saison, la course est ouverte: nos prédictions pour la semaine 9 dans la NFL

On arrive déjà à mi-chemin de la saison dans la NFL, et bien malin celui qui peut deviner qui remportera le prochain Super Bowl. La chasse au trophée Vince-Lombardi est très ouverte et les prédateurs sérieux qui se détachent de la meute sont nombreux, sans toutefois dominer outrageusement.

Il y a actuellement quatre équipes en tête de la Conférence américaine avec la même fiche de 6-2, soit les Dolphins, les Ravens, les Jaguars et les Chiefs.

Pour vous dire à quel point ce n’est pas une situation habituelle, sachez que c’est la première fois en 12 ans que quatre équipes se retrouvent avec des dossiers identiques au sommet de la conférence après huit semaines.

Chacune d’entre elles a de bonnes raisons d’être considérée comme la prétendante la plus sérieuse. Chacune d’entre elles présente aussi des lacunes évidentes qui laissent croire à l’échec.

Prenons d’abord les champions en titre, les Chiefs. Contrairement à la recette habituelle depuis que Patrick Mahomes est devenu le quart-arrière en 2018, c’est la défense qui sonne la charge. Celle-ci ne donne que 16,1 points par match et a enregistré 28 sacs du quart. Dans les deux cas, c’est bon pour le deuxième rang de la ligue.

Mais étrangement, Mahomes pourrait connaître sa moins bonne saison statistiquement, lui qui est en voie de compter 17 interceptions à sa fiche si la tendance se maintient. Son groupe de receveurs formé des jeunes Rashee Rice, Skyy Moore et Kadarius Toney tarde à produire.

Forces et faiblesses

Getty Images via AFP

Les Dolphins, c’est le contraire. Leur attaque de feu produit 33,9 points par match et elle domine autant par la passe (301,5 verges par match) qu’au sol (151,8 verges par match). Les lacunes de la ligne à l’attaque et des difficultés face aux équipes de tête pourraient venir les hanter. Le duel de dimanche face aux Chiefs, ainsi que les trois matchs pour clore le calendrier contre les Cowboys, les Ravens et les Bills vont révéler ce qu’ils ont dans le ventre.

Les Jaguars sont la définition de l’opportunisme avec 18 revirements provoqués, dont 11 interceptions. La défense joue beaucoup mieux que ce qui était anticipé, mais malgré l’excellente saison de l’ailier défensif Josh Allen avec neuf sacs, il y a peu de soutien ailleurs pour appliquer la pression. Quant à l’attaque aérienne, elle manque de constance jusqu’ici, mais Trevor Lawrence peut exploser à tout moment.

Du côté des Ravens, ils iront où Lamar Jackson ira. À ce stade, il est au sommet de son art avec 70,5% de ses passes réussies, un sommet en carrière.

Il contribue toujours autant au sol avec 16 courses de 10 verges ou plus. Le doute dans son cas? Sa fiche de 1-3 en séries, avec trois passes de touché et cinq interceptions, mais il est franchement bien appuyé par une défense de qualité.

Tout ça, c’est sans parler des Bills et des Bengals, qui sont peut-être les vrais prétendants encore cachés sous le radar en raison d’un départ chancelant.

Et les autres?

Getty Images via AFP

C’est bien beau, la Conférence américaine, mais la Nationale n’est pas en reste. Les Eagles (7-1) dominent toujours autant sur les fronts et le receveur AJ Brown détruit tout sur son passage. La défense n’est peut-être pas au niveau d’il y a un an, mais l’arrivée de Kevin Byard est un cadeau du ciel.

Les 49ers (5-3), avec leurs trois défaites de suite et Brock Purdy qui a finalement montré des signes qu’il est humain, suscitent soudainement le doute. Ne vous faites pas de mourant pour eux, ils vont rebondir et fort.

Les Cowboys (5-2), les Seahawks (5-2) et les Lions (6-2) sont les autres chasseurs crédibles et il est difficile d’imaginer un autre club pour émerger. Les trois sont dotés d’équipes plutôt complètes, mais les Lions n’ont pas encore le vécu des grands moments, tandis que les Cowboys possèdent la défense pouvant faire le plus de ravages, mais une attaque inconstante.

Il y a trois semaines, les 49ers étaient identifiés comme l’équipe à battre. Maintenant, le portrait est beaucoup plus flou et l’amateur gagne quand les boules de cristal sont embuées.

SEMAINE 9

JEUDI

MON CHOIX

Tennessee à Pittsburgh STEELERS

DIMANCHE

MES CHOIX

Miami à Kansas City (à Francfort) (9h30) CHIEFS

Minnesota à Atlanta (13h) FALCONS

Seattle à Baltimore (13h) RAVENS

Arizona à Cleveland (13h) BROWNS

LA Rams à Green Bay (13h) PACKERS

Tampa Bay à Houston (13h) TEXANS

Washington en Nouvelle-Angleterre (13h) PATRIOTS

Chicago à La Nouvelle-Orléans (13h) SAINTS

Indianapolis en Caroline (16h05) PANTHERS

NY Giants à Las Vegas (16h25) RAIDERS

Dallas à Philadelphie (16h25) COWBOYS

Buffalo à Cincinnati (20h20) BENGALS

LUNDI

MON CHOIX

LA Chargers à NY Jets (20h15) CHARGERS

*Équipes en congé: Broncos, Jaguars, Lions, 49ers

RÉSULTATS DE LA SEMAINE DERNIÈRE: 13 en 16 (81,3%)

TOTAL CETTE SAISON: 79 en 122 (64,8%)

LES CHOIX DU JOURNAL

Dolphins de Miami (6-2) c. Chiefs de Kansas City (6-2)

GROS MATCH EN ALLEMAGNE

Getty Images via AFP

Pour une première à Francfort, c’en est toute une! Les Allemands vont mettre une ambiance folle pour ce premier duel pour l’explosif receveur Tyreek Hill face à son ancienne équipe. Il fera assurément quelques gros jeux, mais les Chiefs ne donnent que 176,1 verges par la passe, le deuxième meilleur total de la ligue. Les Dolphins devront élever leur jeu, eux qui n’ont joué que deux fois contre des équipes gagnantes et qui ont perdu les deux fois par 21 points en moyenne. Ce sera serré cette fois.

Chiefs par 3

Vikings du Minnesota (4-4) c. Falcons d’Atlanta (4-4)

SAISON CHAMBOULÉE

Getty Images via AFP

Les Vikings ont vu leur saison complètement chamboulée par la perte de leur quart Kirk Cousins. Joshua Dobbs s’amène en renfort de l’Arizona, mais pour l’instant, le jeune choix de cinquième ronde Jaren Hall va tenir le fort. Les Vikings décochent 39,4 passes par match, un sommet dans la ligue. Leur approche doit radicalement changer, mais le jeu au sol est abominable. Les Falcons, eux, se tournent vers Taylor Heinicke, qui a mené l’attaque à 20 points en deuxième demie en relève à Desmond Ridder, dimanche dernier.

Falcons par 6

Seahawks de Seattle (5-2) c. Ravens de Baltimore (6-2)

UN CHOIX EMBÊTANT

Getty Images via AFP

Quel duel embêtant... Les Ravens courent bien avec le ballon, mais les Seahawks ne donnent que 3,6 verges par course. Les Ravens ont aussi un excellent arsenal aérien, mais les Seahawks ont une bonne tertiaire pour contrer. Les Seahawks montrent une attaque équilibrée, mais Geno Smith peut être généreux. J’ai quasiment envie de vous laisser choisir... mais Lamar Jackson est 26-8 à la maison et 17-1 avec 37 touchés et 7 interceptions face aux équipes de la Conférence nationale en carrière.

Ravens par 3

Cardinals de l’Arizona (1-7) c. Browns de Cleveland (4-3)

EN ATTENDANT MURRAY

Getty Images via AFP

Toute la semaine, les Cardinals ont laissé entendre que le retour de Kyler Murray serait retardé d’une semaine et que le quart recrue Clayton Tune, choix de cinquième ronde, ferait ses débuts. Murray fait toutefois le voyage à Cleveland et pourrait jouer... Chez les Browns, Deshaun Watson revient, du moins jusqu’à sa prochaine mésaventure. La valeur sûre de ce duel, c’est la défense des Browns, qui est la meilleure de la ligue contre la passe (163,3 verges par match) et qui fera la différence.

Browns par 7

Rams de Los Angeles (3-5) c. Packers de Green Bay (2-5)

DEUX CLUBS EN DÉROUTE

Getty Images via AFP

Les Packers ont perdu quatre matchs de suite, lors desquels ils ont franchi la barre des 200 verges par la passe une seule fois. Les Rams ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs et n’ont pas fait mieux que 219 verges par la passe durant cette séquence. Leur quart-arrière Matthew Stafford est ennuyé par une blessure au pouce et sa présence est incertaine. Bref, ça va mal à la shop des deux côtés. Les Packers ont au moins le mérite d’être solides contre la passe et de jouer à la maison.

Packers par 4

Buccaneers de Tampa Bay (3-4) c. Texans de Houston (3-4)

LE MUR DES RECRUES?

Getty Images via AFP

Est-ce que CJ Stroud est en train de frapper le mur des recrues chez les Texans? À ses quatre premiers matchs, il a amassé 303 verges en moyenne. Depuis, il a chuté à 196. Dans son cas, il peut s’agir d’une simple période d’ajustement tout à fait normale. Les Bucs sont 28e contre la passe et l’occasion pour Stroud d’être plus agressif est belle. Malgré la défaite dimanche, la défense des Texans a généré neuf plaqués pour des pertes. Le jeu au sol des Bucs est une farce.

Texans par 5

Commanders de Washington (3-5) c. Patriots de la Nouvelle-Angleterre (2-6)

DANS LES BRAS D’ONCLE BILL

Getty Images via AFP

C’est connu, Bill Belichick prend un plaisir machiavélique à martyriser les quarts-arrières peu expérimentés. Techniquement, Sam Howell n’est pas un quart recrue, mais il n’a que neuf départs derrière la cravate, ce qui le qualifie d’office comme proie délectable pour Belichick. À l’attaque pour les Patriots, Mac Jones devrait avoir le temps de dégainer avec les départs de Chase Young et de Montez Sweat chez les Commanders. Rien ne garantit qu’il va bien dégainer, mais c’est un autre dossier.

Patriots par 4

Bears de Chicago (2-6) c. Saints de La Nouvelle-Orléans (4-4)

UN REGAIN DE VIE

Getty Images via AFP

Les Saints vivent de nouveau d’espoir concernant leur attaque énigmatique. Dimanche dernier, la récolte de 511 verges a été la plus prolifique en tout près de deux ans. Alvin Kamara est de nouveau menaçant. Derek Carr a connecté sur trois longs jeux avec Rashid Shaheed. C’était face aux Colts, dont la défense a été kidnappée dans les dernières semaines, mais ce n’est pas comme si les Bears, 30e contre la passe, allaient faire bien mieux.

Saints par 8

Colts d’Indianapolis (3-5) c. Panthers de la Caroline (1-6)

ET DE DEUX?

Getty Images via AFP

Les Panthers ont l’occasion de remporter deux matchs de suite, ce qui nous permettrait de tuer la une. Bon, peut-être pas, puisque les Panthers ne génèrent pas beaucoup plus d’intérêt qu’un court métrage sur la culture du rutabaga, mais n’empêche que leur envol est peut-être réel. Les Colts ont concédé 38 points en moyenne dans les trois dernières semaines, ce qui devrait sourire à Bryce Young et à l’attaque des Panthers. Les Colts peuvent aussi marquer beaucoup de points.

Panthers par 2

Giants de New York (2-6) c. Raiders de Las Vegas (3-5)

DUS POUR UN RÉVEIL

Getty Images via AFP

Il est inconcevable que l’attaque des Raiders soit plus ennuyante que la musique dans un centre commercial. Davante Adams est en train de mourir à Las Vegas avec 142 verges à ses quatre derniers matchs, son pire total pour une telle séquence depuis 2015. Pour tenter de le relancer, le nouvel entraîneur par intérim Antonio Pierce donnera le ballon au quart-arrière recrue Aidan O’Connell plutôt qu’à Jimmy Garoppolo, confiné au banc après ses neuf interceptions. Le changement d’air va fouetter les troupes, temporairement.

Raiders par 3

Cowboys de Dallas (5-2) c. Eagles de Philadelphie (7-1)

CHOC DANS L’EST

Photo Getty Images via AFP

Même si ces deux rivaux s’affrontent deux fois par saison, un seul match depuis 2020 a mis en vedette les deux quarts-arrières Dak Prescott et Jalen Hurts. Prescott a connu du succès récemment face aux Eagles avec trois victoires lors des trois derniers affrontements, lors desquels les Cowboys ont inscrit 44 points en moyenne. Prescott, dans ces rencontres, a lancé 11 passes de touché et une interception. Hurts face aux Cowboys est plutôt 2-2 avec cinq touchés et quatre interceptions. Sa blessure au genou n’aidera en rien.

Cowboys par 3

Bills de Buffalo (5-3) c. Bengals de Cincinnati (4-3)

DUEL IMPORTANT

Getty Images via AFP

Lors du dernier duel entre ces deux forces de la Conférence américaine en séries éliminatoires, les Bengals avaient dominé. Après un début de saison pénible, ils sont bien de retour sur les rails. Les Bills, eux, sont 2-2 à leurs quatre derniers matchs face à des équipes montrant une fiche cumulative de 13-18. À l’extérieur de Buffalo, ils sont 1-3 cette saison et Josh Allen a été victime de huit revirements. Les Bengals ont forcé au moins deux revirements dans cinq de leurs sept matchs. Les Bills ne vont pas retrouver leurs sens tout de suite.

Bengals par 5

Chargers de Los Angeles (3-4) c. Jets de New York (4-3)

MANQUE DE PUNCH

Getty Images via AFP

Jusqu’à quand les Jets peuvent-ils continuer d’aller de l’avant malgré leur attaque épouvantable? Dimanche, ils ont été 2 en 15 sur les situations de troisième essai. Six fois sur sept cet automne, ils n’ont même pas obtenu 200 verges par la passe. À chaque mince faisceau d’espoir que procure Zach Wilson, les partisans s’extasient, mais la vérité est qu’il est pénible à regarder 98,7% du temps. Il sera difficile de gagner face aux Chargers en inscrivant 20 points ou moins, comme ils l’ont fait cinq fois déjà.