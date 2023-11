À quand le prochain but de Josh Anderson?

L’attaquant Josh Anderson a déjà montré son talent offensif depuis ses débuts dans la Ligue nationale de hockey, mais les partisans du Canadien de Montréal se demandent s’il parviendra à secouer sa guigne bientôt.

Malgré des présences régulières au sein de l’avantage numérique du Tricolore et un temps d’utilisation dépassant constamment les 16 à 17 minutes par rencontre, le vétéran demeure en quête d’un premier but cette saison.

En fait, c’est la sécheresse dans le cas de celui ayant totalisé 122 filets en 467 parties du calendrier régulier en carrière. Jusqu’ici, il a été limité à une maigre mention d’aide – obtenue au deuxième duel de la campagne – et a maintenu un différentiel de -4.

Plus précisément, il faut remonter au 14 mars pour retrouver le dernier but d’Anderson. Il avait enfilé l’aiguille pour une 21e fois en 2022-2023, dans un filet désert, lors d’une visite chez les Penguins de Pittsburgh. Une semaine plus tard, il a subi une entorse à la cheville sur une charge du défenseur du Lightning de Tampa Bay Mikhail Sergachev et il a raté le reste de la saison.

L’ancien des Blue Jackets de Columbus n’a pas décoché un seul tir dans la défaite de 3 à 2 contre les Coyotes de l’Arizona, jeudi. Trois jours plus tôt, il avait testé le gardien des Golden Knights de Vegas Adin Hill à cinq occasions. Le Canadien visitera les Blues de St. Louis, samedi, et le match sera diffusé sur les ondes de TVA Sports.

